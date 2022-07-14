У столиці Нідерландів відбулася конференція з координації розслідувань військових злочинів, скоєних під час російської агресії

Генпрокурор України Ірина Венедиктова та представники європейських судових органів зустрілися у четвер у Гаазі для координації розслідування військових злочинів, які скоюють російські агресори в Україні, повідомляє “Голос Америки ”.

Під час обговорення Ірина Венедиктова заявила, що Україна вже розпочала судове переслідування 127 підозрюваних у військових злочинах.

У свою чергу прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан заявив, що є підстави для надії зібрати та задокументувати докази військових злочинів в Україні, оскільки понад 40 держав домагаються вжиття заходів через війну в Україні через суд. Він також повідомив, що МКС направив в Україну для проведення розслідування групу експертів, найбільшу за свою 20-річну історію суду.

Враховуючи, що ведеться понад 20 000 розслідувань і що групи, які проводять ці розслідування, підпорядковуються різним країнам, свідчення, що наводяться в ході їх роботи, потребують упорядкування, підкреслили учасники наради.

“Подібно стратегії щодо клімату та стратегії щодо COVID, нам потрібна стратегія притягнення до відповідальності”, – заявив міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра під час зустрічі в Гаазі.

У зв'язку з цим Хукстра заявив, що західним країнам необхідно розглянути питання щодо створення спеціального трибуналу для розгляду військових злочинів, скоєних в Україні.

“Для розгляду цього питання є підстави; наскільки я розумію, ми маємо заповнити вакуум. Міжнародний кримінальний суд не має юрисдикції, – сказав Хукстра після завершення міжнародної конференції, присвяченої можливостям судового переслідування військових злочинів в Україні. – Тому я можу припустити, що ми розглянемо можливість створення такого трибуналу. Це, мабуть, буде нелегко, але ми намагатимемося допомогти Україні там, де це можливо”.