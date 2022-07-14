У столиці Нідерландів відбулася конференція з координації розслідувань військових злочинів, скоєних під час російської агресії
Юристи Європи та України координують зусилля щодо розслідування військових злочинів РФ в Україні, інформує
Генпрокурор України Ірина Венедиктова та представники європейських судових органів зустрілися у четвер у Гаазі для координації розслідування військових злочинів, які скоюють російські агресори в Україні,
Під час обговорення Ірина Венедиктова заявила, що Україна вже розпочала судове переслідування 127 підозрюваних у військових злочинах.
У свою чергу прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан заявив, що є підстави для надії зібрати та задокументувати докази військових злочинів в Україні, оскільки понад 40 держав домагаються вжиття заходів через війну в Україні через суд. Він також повідомив, що МКС направив в Україну для проведення розслідування групу експертів, найбільшу за свою 20-річну історію суду.
Враховуючи, що ведеться понад 20 000 розслідувань і що групи, які проводять ці розслідування, підпорядковуються різним країнам, свідчення, що наводяться в ході їх роботи, потребують упорядкування, підкреслили учасники наради.
“Подібно стратегії щодо клімату та стратегії щодо COVID, нам потрібна стратегія притягнення до відповідальності”, – заявив міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра під час зустрічі в Гаазі.
У зв'язку з цим Хукстра заявив, що західним країнам необхідно розглянути питання щодо створення спеціального трибуналу для розгляду військових злочинів, скоєних в Україні.
“Для розгляду цього питання є підстави; наскільки я розумію, ми маємо заповнити вакуум. Міжнародний кримінальний суд не має юрисдикції, – сказав Хукстра після завершення міжнародної конференції, присвяченої можливостям судового переслідування військових злочинів в Україні. – Тому я можу припустити, що ми розглянемо можливість створення такого трибуналу. Це, мабуть, буде нелегко, але ми намагатимемося допомогти Україні там, де це можливо”.
“У той час, коли відбувається ця зустріч, російські війська продовжують чинити злочини в Україні з жахливою інтенсивністю, – сказав посланник США Узра Зейя, який був присутній на зустрічі. – З кожним днем кількість військових злочинів збільшується: зґвалтування, тортури, позасудові страти, зникнення, насильницькі депортації, напади на школи, лікарні, дитячі майданчики, житлові будинки, зерносховища, об'єкти водо- та газопостачання”.