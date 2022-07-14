"Дискримінація": нове рішення Генштабу щодо військового обліку жінок викликало хвилю обурення

"Дискримінація": нове рішення Генштабу щодо військового обліку жінок викликало хвилю обурення

Жінок братимуть на військовий облік лише за їхньою згодою.

Про це, як пише Politeka.net, йдеться у заяві Генштаба ЗСУ після опрацювання пропозицій внесення змін до Переліку спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після одержання яких жінки беруться на військовий облік військовозобов’язаних.

«Наказ передбачає, що з 1 жовтня 2022 року жінки, які мають спеціальності та/або професії, визначені в додатку 1 до наказу, братимуться на військовий облік військовозобов’язаних. Водночас, проведення загальної мобілізації під час війни з російською федерацією засвідчило, що на військову службу до Збройних Сил України та інших військових формувань призвані близько 1% жінок від загальної кількості мобілізованих.», - повідомили в Генштабі, додавши, що більшість жінок призначено на посади медичного персоналу, підрозділів зв’язку, морально-психологічного забезпечення, діловодів, бухгалтерів та кухарів.

військові жінки, військовий облік для жінок

Також у Генштаб підкреслили, що на даний час у Збройних Силах залишається потреба у жінках-фахівцях з медицини, радіотехніки та харчових технологій. В одночас в державі на сьогодні немає гострої необхідності суттєво збільшувати кількість жінок на військовому обліку.

«Зважаючи на це, Головним управлінням персоналу Генерального штабу Збройних Сил України опрацьовано пропозиції щодо взяття жінок на військовий облік військовозобов’язаних лише за їхньою згодою. Також пропонується розпочати проведення заходів із включення жінок до військового обліку не раніше ніж через місяць після завершення особливого періоду в державі», - підкреслили в Генштабі.

Тим часом жінки у коментарях вимагають додаткових пояснень щодо цього рішення і повідомляють, що в них вже почалися проблеми на роботі.

«Пропишіть цю строку в законі! Що лише за згодою жінки! Бо на роботі вже ВИМАГАЛИ ставати на військовий облік! Без документів з військомату не приймали!», «Так все-таки, наказ чи добровільно? бо звучить як оксюморон. Якщо спеціальність входить до переліку, треба ставати на облік?», «О, вже "зрадонька" серед жіночок почалася», - пишуть коментаторки у соцмережі.

Тим часом чоловіки вже почали шуткувати і злословити щодо «гендерної рівності»:

«Дискримінаціяза статевою ознакою», «А потім феміністки мені розказують про "рівність"?», А як же гендерна рівність?», "Стамбульську Конвенцію ратифікували,жінки мають більше в сто раз прав чим чоловіки,а ставати на облік не хочуть,то вчому блін проблема,ви боретесь за рівність прав,але чому тоді ви рівноцінно не стаєте на облік як чоловіки".


Катерина Петренко, politeka.net





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