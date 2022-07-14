Окупанти захотіли провести "референдум" у Запорізькій області: озвучено плани рашистів на осінь

Окупаційна влада росії анонсувала так званий референдум про входження Запорізької області до складу Росії.

Окупаційна влада в тимчасово окупованій Запорізькій області повідомила, що "референдум" про входження регіону до складу росії відбудеться на початку осені.

Про це з посиланням на "главу військово-цивільної адміністрації" Запорізької області, колишнього народного депутата Верховної Ради Євгена Балицького, передає російське агентство ТАСС.

"На початку осені буде референдум", - заявив Балицький.

Раніше повідомлялося, що військовим росії не дають відпусток під час війни з Україною та оформлюють фальшиві звіти про звільнення.

Про це стало відомо завдяки перехопленню ГУР МО розмови окупанта із дружиною.