Окупанти захотіли провести "референдум" у Запорізькій області: озвучено плани рашистів на осінь

Окупанти захотіли провести "референдум" у Запорізькій області: озвучено плани рашистів на осінь

Окупаційна влада росії анонсувала так званий референдум про входження Запорізької області до складу Росії.

Окупаційна влада в тимчасово окупованій Запорізькій області повідомила, що "референдум" про входження регіону до складу росії відбудеться на початку осені.

Про це з посиланням на "главу військово-цивільної адміністрації" Запорізької області, колишнього народного депутата Верховної Ради Євгена Балицького, передає російське агентство ТАСС.

"На початку осені буде референдум", - заявив Балицький.

окупанти, російські солдати, російські війська

Раніше повідомлялося, що військовим росії не дають відпусток під час війни з Україною та оформлюють фальшиві звіти про звільнення.

Про це стало відомо завдяки перехопленню ГУР МО розмови окупанта із дружиною.

Російський військовий, судячи з звітів, був у відпустці ще місяць тому, "бухав і кайфував", але насправді перебуває на фронті.

"Ну, ми просто блить бидло, виявляється місяць тому відпочивали, кайфували судячи з документів", - каже окупант дружині.

мобілізація в рф, російська армія


Юлия Руденко, politeka.net





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