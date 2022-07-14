ЗСУ ліквідували 300 російських окупантів та багато техніки

Найважче противнику було Краматорському напрямку.

ЗСУ ліквідували 300 російських окупантів та багато техніки
© Генеральний штаб ЗСУ

Росія на війні проти України втратила вже 37 870 своїх військових, з яких 300 - учора. Оновлені дані на своїй сторінці у Фейсбук опублікувала пресслужба Генштабу ЗСУ.

Загальні втрати ворога станом на 14 липня:

  • особового складу - 37870 (+300) осіб ліквідовано,
  • танків ? 1667 (+18) од,
  • бойових броньованих машин ? 3852 (+20) од,
  • артилерійських систем / artillery systems – 840 (+1) од,
  • РСЗВ - 247 (+0) од,
  • засоби ППО - 109 (+0) од,
  • літаків – 219 (+2) од,
  • гелікоптерів – 188 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 681 (+3),
  • крилаті ракети - 155 (+0),
  • кораблі /катери - 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2720 (+16) од,
  • спеціальна техніка - 67 (+0).

"Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку", - розповідають в Генштабі, інформує ZN.ua.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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