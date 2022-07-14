Новостей.COM ⇒
2022-07-14
ЗСУ ліквідували 300 російських окупантів та багато техніки
Найважче противнику було Краматорському напрямку.
© Генеральний штаб ЗСУ
Росія на війні проти України втратила вже 37 870 своїх військових, з яких 300 - учора. Оновлені дані на своїй сторінці у Фейсбук
Загальні втрати ворога станом на 14 липня:
- особового складу - 37870 (+300) осіб ліквідовано,
- танків ? 1667 (+18) од,
- бойових броньованих машин ? 3852 (+20) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 840 (+1) од,
- РСЗВ - 247 (+0) од,
- засоби ППО - 109 (+0) од,
- літаків – 219 (+2) од,
- гелікоптерів – 188 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 681 (+3),
- крилаті ракети - 155 (+0),
- кораблі /катери - 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2720 (+16) од,
- спеціальна техніка - 67 (+0).
"Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку", - розповідають в Генштабі, інформує
Вікторія Хмілевська, ZN.ua