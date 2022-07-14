ЗСУ ліквідували 300 російських окупантів та багато техніки

Росія на війні проти України втратила вже 37 870 своїх військових, з яких 300 - учора. Оновлені дані на своїй сторінці у Фейсбук опублікувала пресслужба Генштабу ЗСУ.

Загальні втрати ворога станом на 14 липня:

особового складу - 37870 ( +300) осіб ліквідовано,

осіб ліквідовано, танків ? 1667 (+18) од,

од, бойових броньованих машин ? 3852 (+20) од,

од, артилерійських систем / artillery systems – 840 (+1) од,

РСЗВ - 247 (+0) од,

засоби ППО - 109 (+0) од,

літаків – 219 (+2) од,

гелікоптерів – 188 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 681 (+3) ,

, крилаті ракети - 155 (+0),

кораблі /катери - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2720 (+16) од,

од, спеціальна техніка - 67 (+0).