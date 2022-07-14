До 2023 року Китай більше не буде найбільш населеною країною світу – ООН

До 2023 Індія забере у Китаю звання найнаселенішої країни світу, повідомляє IFL Science з посиланням на нову доповідь ООН . Крім того, у цій доповіді прогнозується, що 15 листопада 2022 року чисельність населення Землі перевищить вісім мільярдів людей.

Разом з тим, у ньому наголошується, що демографічний бум закінчується, оскільки зараз населення зростає найповільнішими темпами з 1950-х років. За прогнозами, до 2030 року населення Землі зросте до 8,5 мільярдів, до 9,7 мільярда – у 2050 та до 10,4 мільярда – до 2100.