Правоохоронці перевіряють кілька десятків людей щодо їх причетності до коригування удару по Вінниці

Точної інформації про причетність зрадників до обстрілу міста наразі немає, інформує ZN.ua.

Правоохоронці перевіряють кілька десятків людей щодо їх причетності до коригування удару по Вінниці
© ДСНС України

Правоохоронні органи України наразі здійснюють перевірку кількох десятків осіб щодо їхньої можливої причетності до коригування російського ракетного удару по центру Вінниці. Про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський на брифінгу, пише Суспільне.

"Після цієї трагедії було затримано кілька десятків людей. Вони зараз, власне, проходять опитування в органах поліції, Служби безпеки України. Після цього можна буде щось казати. Таких даних, що є конкретні навідники, нема”, – сказав він.

Монастирський пояснив, що ракети типу "Калібр", якими РФ атакувала місто, не є озброєнням, яке "наводиться "в очі"". Удар ними здійснюється за координатами.

Голова МВС також уточнив, що такі ракети летять на незначній висоті – близько 20-30 метрів над морем або 40-60 метрів над землею. Вибухова речовина в них складає 500 кілограмів.


Максим Царук, ZN.ua





Интересные новости
Загальна мобілізація: стало відомо, скільки ще українців призвуть найближчим часомЗагальна мобілізація: стало відомо, скільки ще українців призвуть найближчим часом
Росія відзвітувала про втричі більше збитих СУ-25, ніж Україна мала до війниРосія відзвітувала про втричі більше збитих СУ-25, ніж Україна мала до війни
Кулеба на зустрічі G20: «Поставити Росію на місце — глобальний виклик номер один»Кулеба на зустрічі G20: «Поставити Росію на місце — глобальний виклик номер один»
Відпустка в Україні: деяких громадян можуть залишити без відпочинку до кінця війниВідпустка в Україні: деяких громадян можуть залишити без відпочинку до кінця війни
Закон про антикорупційну стратегію України увійшов в силуЗакон про антикорупційну стратегію України увійшов в силу
Блок рекламы


Похожие новости
Удар по Вінниці відбувся одночасно з конференцією про злочини РФ у Гаазі — КулебаУдар по Вінниці відбувся одночасно з конференцією про злочини РФ у Гаазі — Кулеба
Ракетний удар по Вінниці: у ДСНС озвучили нові дані про кількість жертвРакетний удар по Вінниці: у ДСНС озвучили нові дані про кількість жертв
Щоб відволікти світ від удару по Вінниці: росіяни пішли на провокацію у центрі Донецька, є жертвиЩоб відволікти світ від удару по Вінниці: росіяни пішли на провокацію у центрі Донецька, є жертви
Усередині ніхто не вижив: під час обстрілу Вінниці повністю знищено клініку - фотоУсередині ніхто не вижив: під час обстрілу Вінниці повністю знищено клініку - фото
"Щось давно Львів не бомбили": кровожерливі росіяни відреагували на теракт у Вінниці"Щось давно Львів не бомбили": кровожерливі росіяни відреагували на теракт у Вінниці
"Дискримінація": нове рішення Генштабу щодо військового обліку жінок викликало хвилю обурення"Дискримінація": нове рішення Генштабу щодо військового обліку жінок викликало хвилю обурення
Минулої доби війська РФ хаотично обстрілювали мирне населення Харківської області, двоє людей пораненіМинулої доби війська РФ хаотично обстрілювали мирне населення Харківської області, двоє людей поранені
Удар по Вінниці, палають десятки автомобілів: з'явилися дані про жертви та кадриУдар по Вінниці, палають десятки автомобілів: з'явилися дані про жертви та кадри
9 млн людей виїхали з України з початку війни - ООН9 млн людей виїхали з України з початку війни - ООН
Під завалами можуть бути люди: подробиці ракетного удару по ЗапоріжжюПід завалами можуть бути люди: подробиці ракетного удару по Запоріжжю
Последние новости
Подгружаем последние новости