Правоохоронці перевіряють кілька десятків людей щодо їх причетності до коригування удару по Вінниці

Правоохоронні органи України наразі здійснюють перевірку кількох десятків осіб щодо їхньої можливої причетності до коригування російського ракетного удару по центру Вінниці. Про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський на брифінгу, пише Суспільне .

"Після цієї трагедії було затримано кілька десятків людей. Вони зараз, власне, проходять опитування в органах поліції, Служби безпеки України. Після цього можна буде щось казати. Таких даних, що є конкретні навідники, нема”, – сказав він.

Монастирський пояснив, що ракети типу "Калібр", якими РФ атакувала місто, не є озброєнням, яке "наводиться "в очі"". Удар ними здійснюється за координатами.

Голова МВС також уточнив, що такі ракети летять на незначній висоті – близько 20-30 метрів над морем або 40-60 метрів над землею. Вибухова речовина в них складає 500 кілограмів.