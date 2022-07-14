Foreign Affairs: Захід перебільшує загрозу Росії для себе, коли думає про допомогу для України

Гаубиці і РСЗВ краще зміцнюють українську оборону, ніж винищувачі, але в уявленнях США і союзників відправити Києву HIMARS можна, а МіГ-29 - це вже чомусь занадто, інформує ZN.ua.

Foreign Affairs: Захід перебільшує загрозу Росії для себе, коли думає про допомогу для України
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Поки світ дивиться на те, як українці б’ються за свої життя і свободу, багато хто відчуває велике бажання більше допомагати їм. І цьому заважає не відсутність сил чи ресурсів. Заважає страх спровокувати більшу і, можливо, ядерну війну з Росією.

Саме через цей страх президент США Джо Байден і інші лідери НАТО постійно повторювали, що вони не будуть прямо втручатися в конфлікт і обмежать свою підтримку відправкою озброєнь, грошей, розвідувальних даних, а також запровадженням санкцій. Якими б руйнівними не були події в Україні зараз, ядерна війна з Росією може вбити більше людей, ніж все українське населення. Лідери НАТО розуміють, що їм потрібно дуже обережно підтримувати Україну, щоб не спровокувати війну з Росією. Але вони не знають, як це зробити. Про це в статті для Foreign Affairs пише професор політології Університету штату Джорджія Ден Алтмен.

Уряди Німеччини і Франції ніяк не вирішать, відправляти Україні танки чи ні. Коли Польща запропонувала передати українській армії MiГ-29, США виступили проти. Прес-секретар Департаменту оборони Джон Кірбі застеріг, що цей крок «створює серйозне занепокоєння для всього НАТО», а отже він був би «не розумним». Водночас, США постачали Україні протитанкові ракети Javelin і ракети «земля-повітря» Stinger. Невдовзі після того почалися відправки гаубиць M777 і РСЗВ HIMARS. В чому ж різниця? Вся ця зброя набагато краще посилює бойову силу України, ніж МіГ-29. Тож твердження про те, що Росія жорсткіше буде реагувати на політичні рішення Заходу, які шкодять її інтересам, не підтверджується. Тоді чому можна відправляти ракети і артилерію, але не винищувачі? Відповіді немає. Все відбувається довільно.

НАТО потрібна стратегія, заснована на теорії про те, що альянс може зробити, щоб допомогти Україні без розширення війни до його прямої сутички з Росією. Уроки минулих криз вказують на принципи, які можуть допомогти сформулювати таку стратегію. Історія свідчить, що НАТО ризикує вступити у війну з Росією, якщо перетне дві червоні лінії: або альянс обстріляє російські сили, або розгорне організовані бойові підрозділи під прапором однієї з країн НАТО в Україні. Якщо виключити ці два кроки, альянс може більше допомагати українській обороні з прийнятним рівнем ризику.


Лесь Димань, ZN.ua





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