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2022-07-14
Мінус 300 рашистів - і це за добу: зведення про втрати ворога на ранок 14 липня
Країна-терорист Росія веде повномасштабну війну проти України вже 141 добу, вчинаючи воєнні злочини та втрачаючи десятки тисяч окупантів. Російське окупаційне військо зараз зазнає рекордних для себе втрат у живій силі та військовій техніці, інформує
Про загальні бойові втрати ворога станом на 14 липня повідомили в Генштабі ЗСУ.
Втрати російського окупаційного війська у війні проти України:
- особового складу - близько 37870 (+300) осіб ліквідовано,
- танків ? 1667 (+18) од,
- бойових броньованих машин ? 3852 (+20) од,
- артилерійських систем – 840 (+1) од,
- РСЗВ - 247 (+0) од,
- засоби ППО - 109 (+0) од,
- літаків – 219 (+2) од,
- гелікоптерів – 188 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 681 (+3),
- крилаті ракети - 155 (+0),
- кораблі /катери - 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2720 (+16) од,
- спеціальна техніка - 67 (+0).
Найбільших втрат російські окупанти зазнали за минулу добу на Краматорському напрямку.
Ліза Бровко, Апостроф