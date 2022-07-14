Мінус 300 рашистів - і це за добу: зведення про втрати ворога на ранок 14 липня

Країна-терорист Росія веде повномасштабну війну проти України вже 141 добу, вчинаючи воєнні злочини та втрачаючи десятки тисяч окупантів. Російське окупаційне військо зараз зазнає рекордних для себе втрат у живій силі та військовій техніці, інформує Апостроф .

Про загальні бойові втрати ворога станом на 14 липня повідомили в Генштабі ЗСУ.

Втрати російського окупаційного війська у війні проти України:

особового складу - близько 37870 (+300) осіб ліквідовано,

танків ? 1667 (+18) од,

бойових броньованих машин ? 3852 (+20) од,

артилерійських систем – 840 (+1) од,

РСЗВ - 247 (+0) од,

засоби ППО - 109 (+0) од,

літаків – 219 (+2) од,

гелікоптерів – 188 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 681 (+3),

крилаті ракети - 155 (+0),

кораблі /катери - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2720 (+16) од,

спеціальна техніка - 67 (+0).

Найбільших втрат російські окупанти зазнали за минулу добу на Краматорському напрямку.