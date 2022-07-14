Замість пенсій - робота: окупанти знайшли чим "втішити" пенсіонерів у Луганській області

Пенсіонерам у тимчасово окупованому Сєвєродонецьку пенсійних виплат поки не виплачують, натомість "дозволяють" розбирати завали, інформує Апостроф.

Про це повідомив голова Луганської ОВ Сергій Гайдай.

"Багатьох цікавило питання, навіщо окупантам необхідно швидко провести перепис населення. Одна із причин – формування реєстру пенсіонерів", - написав він.

За словами Гайдая, наразі у місті залишилося близько 8000 місцевих мешканців, а заяву на отримання пенсій написали 220 громадян.

Поки що не відомо, чи буде російська "влада" виплачувати пенсійні виплати людям похилого віку, проте уже ухвалено постанову на дозвіл працювати – розбирати завали після окупантських обстрілів.

"…дает право пенсионерам принимать участие в работах временного характера…" - йдеться у документі.


Марія Швець, Апостроф





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