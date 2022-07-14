Замість пенсій - робота: окупанти знайшли чим "втішити" пенсіонерів у Луганській області

Пенсіонерам у тимчасово окупованому Сєвєродонецьку пенсійних виплат поки не виплачують, натомість "дозволяють" розбирати завали, інформує Апостроф .

Про це повідомив голова Луганської ОВ Сергій Гайдай.

"Багатьох цікавило питання, навіщо окупантам необхідно швидко провести перепис населення. Одна із причин – формування реєстру пенсіонерів", - написав він.

За словами Гайдая, наразі у місті залишилося близько 8000 місцевих мешканців, а заяву на отримання пенсій написали 220 громадян.

Поки що не відомо, чи буде російська "влада" виплачувати пенсійні виплати людям похилого віку, проте уже ухвалено постанову на дозвіл працювати – розбирати завали після окупантських обстрілів.

"…дает право пенсионерам принимать участие в работах временного характера…" - йдеться у документі.