"Ніякого шляху, крім військового": Данілов про партизанів, контрнаступ та чутки про продаж зброї союзників

Секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував чутки про те, що зброя, яку наша країна отримує від партнерів, нібито може бути продана на "чорному ринку", зазначивши, що для таких звинувачень немає приводу. Він також пояснив, що ЗСУ не можуть почати контрнаступ, поки не будуть до цього готові, звільнення територій відбуватиметься почергово.

"Дедлайнів на війні бути не може - це не змагання на виробництві, - пише Данілов на своїй сторінці у Твіттер . - Якщо агресор добровільно покине нашу землю до кордону 1991 року, ми припинимо воювати, інакше - ніякого шляху, крім військового, у нас не існує. Крім нас ніхто не буде займатися звільненням нашої землі, але нам потрібна допомога наших партнерів".

Він також підкреслив, що росіяни дуже нервують через успіхи ЗСУ, які стали помітнішими останнім часом.

"Зараз вони шукають людський ресурс у містах позбавлення волі. У військах РФ спостерігаються панічні настрої. Окупанти переживають через Кримський міст, ретельно його охороняють, проводять постійні навчання, розгорнули там посилене ППО. Через так званий сухопутний коридор окупанти пробують вивозити крадене зерно, метал з підприємств, РФ - країна-мародер, яка користується ситуацією", - додав він.

Секретар РНБО також позитивно оцінив роботу партизанського руху в Україні, який перетворився в смертельну небезпеку для зрадників.