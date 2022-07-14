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2022-07-14
В російських військових проблеми з продовольчим забезпеченням — Генштаб
Для цього, в тому числі, бракує людей.
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Серед окупаційних військ зафіксовані випадки незадовільного продовольчого забезпечення,
Також, за наявною інформацією українського командування, залишається низьким рівень укомплектування командирами взводів у підрозділах 2-ї загальновійськової армії Центрального військового округу.
“Причина - значні втрати та відмова від участі у бойових діях на території України”, - зазначили в Генштабі.
Ірина Знась, ZN.ua