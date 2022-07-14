В російських військових проблеми з продовольчим забезпеченням — Генштаб

Серед окупаційних військ зафіксовані випадки незадовільного продовольчого забезпечення, повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, інформує ZN.ua .

Також, за наявною інформацією українського командування, залишається низьким рівень укомплектування командирами взводів у підрозділах 2-ї загальновійськової армії Центрального військового округу.

“Причина - значні втрати та відмова від участі у бойових діях на території України”, - зазначили в Генштабі.