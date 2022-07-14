В російських військових проблеми з продовольчим забезпеченням — Генштаб

Для цього, в тому числі, бракує людей.

В російських військових проблеми з продовольчим забезпеченням — Генштаб
© Минобороны РоSSии/t.me

Серед окупаційних військ зафіксовані випадки незадовільного продовольчого забезпечення, повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, інформує ZN.ua.

Також, за наявною інформацією українського командування, залишається низьким рівень укомплектування командирами взводів у підрозділах 2-ї загальновійськової армії Центрального військового округу.

“Причина - значні втрати та відмова від участі у бойових діях на території України”, - зазначили в Генштабі.


Ірина Знась, ZN.ua





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