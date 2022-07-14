Спочатку подарунки: в Білому домі пояснили, коли почне діяти ленд-лізу для України

Треба використати виділені Конгресом США $40 млрд, тоді вступить у дію ленд-ліз

Спочатку подарунки: в Білому домі пояснили, коли почне діяти ленд-лізу для України

В Білому домі прокоментували, яким чином планують використати програму ленд-лізу для України. Там пояснили, що військова допомога, яка йде Україні зараз, – безоплатна на відміну від ленд-лізу, тому спочатку вичерпують її. Про це повідомляє «Голос Америки».

«Наразі ми ставимо в пріоритет безпекову допомогу для України, за яку їм пізніше не потрібно буде повертати кошти», – відповів посадовець Білого дому на запит журналістів.

Як він пояснив, програма ленд-лізу передбачає повернення коштів за отриману техніку, тоді як інші програми, за якими США постачають допомогу Україні, як то USAI (Ініціатива сприяння безпеці в Україні) та програма президентських повноважень, не передбачають повернення коштів.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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