Спочатку подарунки: в Білому домі пояснили, коли почне діяти ленд-лізу для України

В Білому домі прокоментували, яким чином планують використати програму ленд-лізу для України. Там пояснили, що військова допомога, яка йде Україні зараз, – безоплатна на відміну від ленд-лізу, тому спочатку вичерпують її. Про це повідомляє «Голос Америки».

«Наразі ми ставимо в пріоритет безпекову допомогу для України, за яку їм пізніше не потрібно буде повертати кошти», – відповів посадовець Білого дому на запит журналістів.