Спочатку подарунки: в Білому домі пояснили, коли почне діяти ленд-лізу для України
Треба використати виділені Конгресом США $40 млрд, тоді вступить у дію ленд-ліз
В Білому домі прокоментували, яким чином планують використати програму ленд-лізу для України. Там пояснили, що військова допомога, яка йде Україні зараз, – безоплатна на відміну від ленд-лізу, тому спочатку вичерпують її. Про це
«Наразі ми ставимо в пріоритет безпекову допомогу для України, за яку їм пізніше не потрібно буде повертати кошти», – відповів посадовець Білого дому на запит журналістів.
Як він пояснив, програма ленд-лізу передбачає повернення коштів за отриману техніку, тоді як інші програми, за якими США постачають допомогу Україні, як то USAI (Ініціатива сприяння безпеці в Україні) та програма президентських повноважень, не передбачають повернення коштів.