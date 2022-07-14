Мають частковий успіх: окупанти пішли у наступ одразу на кількох напрямках

Розпочалася сто сорок перша доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Генштаб ЗСУ, на Волинському, Поліському та Сіверському напрямках змін у складі, положенні підрозділів та характері діяльності противника не відзначається.

На Харківському напрямку противник здійснив обстріли із артилерії різних калібрів. На Слов’янському напрямку ворог також не припиняє обстріли. Окупанти намагались вести штурмові дії в напрямку Курульки, але успіху не мали і відійшли.

На Краматорському напрямку противник обстрілював із ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів, веде наступ у напрямку Верхньокам’янського, бойові дії тривають.

На Бахмутському напрямку противник здійснив обстріли із озброєння танків, ствольної та реактивної артилерії. Українські воїни відбили штурмові дії в напрямку Кодеми та Вершини.

На Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій ворог не вів. Зафіксовано велику кількість обстрілів населених пунктів. Окупанти здійснювали наступ у напрямку населеного пункту Кам’янка, мають частковий успіх.

На Південнобузькому напрямку противник зосереджує зусилля на недопущенні наступу підрозділів Сил оборони України. Здійснював обстріли із ствольної та реактивної артилерії і танків по лінії зіткнення.

Як повідомляють в Генштабі, фіксуються випадки поганого продовольчого забезпечення окупаційних військ. За наявною інформацією, залишається низьким рівень укомплектування командирами взводів у підрозділах 2-ї загальновійськової армії Центрального військового округу. Причина - значні втрати та відмова від участі у бойових діях на території України.

Додамо, що у свою чергу міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський повідомив, що біля кордону з Білоруссю посилили боротьбу з диверсантами.

За його словами, найдієвіше для боротьби з диверсантами - відеонагляд та блокпости з ретельною перевіркою.