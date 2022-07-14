В Росії вирішили створити добробати замість проведення загальної мобілізації – ISW
Якщо кожен «суб'єкт федерації» створить хоча б одну військову частину, до кінця серпня на російсько-український фронт може прибути 34 тисячне підкріплення, інформує
Загальна мобілізація в РФ поки що оголошуватиметься не буде, натомість керівництво Росії наказало «суб'єктам федерації» створити в кожному регіоні добровільні батальйони для участі у війні. Добровільна мобілізація, за оцінками аналітиків, може зібрати приблизно 34 тисячне підкріплення, повідомляє Інститут вивчення війни (
В Кремлі дали розпорядження усіляко стимулювати потенційних новобранців взяти участь у російсько-українській війні. В якості заохочення, для підписання піврічного контракту, пропонують грошову винагороду у розмірі від 3750 до 6000 доларів США на місяць. В окремих регіонах пропонують бонус за негайне зарахування, в розмірі 3400 доларів.