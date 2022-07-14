Удар по Вінниці, палають десятки автомобілів: з'явилися дані про жертви та кадри

Попередньо, три російські ракети поцілили в будівлю з офісними приміщеннями, від ударів постраждали також Будинок офіцерів та розташовані неподалік житлові будинки.

Про це, як пише Politeka.net, повідомив Голова Національної поліції України Ігор Клименко, коментучи удар окупантів по Вінниці.

За його словами, наразі відомо про 6-х поранених та 2-х загиблих, серед який маленька дитинка.

«На місці прильотів виникла пожежа, вогонь перекинувся і на автостоянку. Зараз там горять близько 50 автомобілів. Над ліквідацією вогню працюють рятувальники», - повідомив Клименко.

За деякими даними, одна з ракет впала поруч з новим роддомом.

У свою чергу народний депутат Олексій Гончаренко написав: «Влучили в Торговий Центр. Дуже багато загиблих. Дуже....».