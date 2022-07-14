Втрати росіян наближаються до критичної цифри: експерт заявив, що Кремль готується до програшу

У Кремлі вже готуються до того, що росія програє у війні з Україною.

Про це у новому ефірі з Марком Фейгіним розповів радник глави Офісу президента України Олексій Арестович.

Він зазначив, що російська армія зазнає колосальних втрат на фронті, загальна кількість яких наближається вже до 100 тисяч військових.

«Понад 50 тисяч убитих, якщо рахувати всі підрозділи російської армії. Щонайменше 22 тис. убитих із так званих "ЛДНР". Загальні втрати наближають до 100 тисяч убитих. За результатами взяти Слов'янськ та Краматорськ цифра точно наблизиться, а може, й перевалить 100 тис.», - заявив Арестович.

Радник голови ВП також наголосив, що у Кремлі вже зрозуміли, що програють у війні.