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2022-07-14
В Миколаєві зранку знову прогриміли вибухи
Окупанти вчергове обстріляли місто.
Вранці у четвер, 14 липня, російські окупанти знову обстріляли Миколаїв. Як
“Рашисти знову поцілили в низку цивільних об‘єктів у Миколаєві. На місцях вже працюють рятувальники та аварійні бригади”, -= написав він після відбою ранкової повітряної тривоги.
Він попросив передчасно не публікувати фото і відео з місць обстрілів до появи офіційної інформації та пообіцяв повідомити детальніше про наслідки обстрілів згодом.
Ірина Знась, ZN.ua