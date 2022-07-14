В Миколаєві зранку знову прогриміли вибухи

Вранці у четвер, 14 липня, російські окупанти знову обстріляли Миколаїв. Як повідомив міський голова міста Олександр Сєнкевич, під удар знову потрапили цивільні об'єкти, інформує ZN.ua .

“Рашисти знову поцілили в низку цивільних об‘єктів у Миколаєві. На місцях вже працюють рятувальники та аварійні бригади”, -= написав він після відбою ранкової повітряної тривоги.

Він попросив передчасно не публікувати фото і відео з місць обстрілів до появи офіційної інформації та пообіцяв повідомити детальніше про наслідки обстрілів згодом.