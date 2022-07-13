Місто засинає – прокидається HIMARS: у Новій Каховці знову "феєрверк", фото та відео

У середу, 13 липня, в окупованій Новій Каховці Херсонської області чути вибухи.

Про це повідомив у Facebook депутат Сергій Хлань, інформує Апостроф.

Зазначається, що було завдано ударів по складах боєприпасів та снарядів російських окупантів у Новій Каховці. За словами Хланя, удару було завдано з РСЗВ HIMARS Збройних сил України.

Обережно!!! На відео присутня ненормативна лексика!!!

Також у Мережі з'явилися фото наслідків удару по складах. Повідомляється, що факт обстрілу підтвердили російські пропагандистські Інтернет-ресурси.


Євген Устименко, Апостроф





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