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2022-07-13
Місто засинає – прокидається HIMARS: у Новій Каховці знову "феєрверк", фото та відео
У середу, 13 липня, в окупованій Новій Каховці Херсонської області чути вибухи.
Про це повідомив у Facebook депутат Сергій Хлань, інформує
Зазначається, що було завдано ударів по складах боєприпасів та снарядів російських окупантів у Новій Каховці. За словами Хланя, удару було завдано з РСЗВ HIMARS Збройних сил України.
Обережно!!! На відео присутня ненормативна лексика!!!
Також у Мережі з'явилися фото наслідків удару по складах. Повідомляється, що факт обстрілу підтвердили російські пропагандистські Інтернет-ресурси.
Євген Устименко, Апостроф