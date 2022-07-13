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2022-07-13
Санду повідомила про можливі загрози з боку Придністров'я
Президент розвіяла побоювання.
© Майя Санду/Facebook
Президент Молдови Майя Санду повідомила журналістів про те, що на сьогодні не існує загрози безпеці України з боку Придністров'я. Про це вона заявила в ефірі телеканалу
"Я запевнила президента Зеленського, що немає ризиків та загроз безпеці з боку Придністров'я... Ми маємо інформацію з регіону, підтримуємо контакти з лідерами адміністрації регіону", - сказала Санду.
Вона наголосила, що Молдова також сприятиме експорту українського зерна.
Ми робимо багато для транзиту продовольства та іншої української продукції на експорт”, - наголосила Санду.
Оксана Лебедина, ZN.ua