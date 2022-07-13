Більшість росіян готові підтримувати армію лише морально – опитування

У громадян РФ починають з'являтися сумніви щодо здатності російської армії перемогти в Україні. Підтримувати тих, хто програв, не хочеться нікому, інформує ZN.ua.

Більшість росіян готові підтримувати армію лише морально – опитування
© Скріншот Youtube

Розв'язана Росією війна проти України вже не користується серед громадян колишньою підтримкою. Більше половини росіян не готові жертвувати на армію жодної копійчини, свідчить опитування проєкту «Хроніки».

«Лише 8,4% опитаних заявляють про готовність віддавати понад 10% свого прибутку на озброєння армії. 63,4% росіян готові віддавати кукіш», - пише засновник проєкту, опозиційний політик Олексій Міняйло.

Війна та введені проти агресора санкції змушують 56,5% опитаних росіян заощаджувати на продуктах через зростання цін. У 39,1% знизився дохід сім'ї. 11,8% втратили роботу.

Що фактично означає цифра підтримки 55%? Одному Богові відомо.

Наприклад, лише 8,4% опитаних заявляють про готовність віддавати понад 10% свого прибутку на озброєння армії.

63,4% росіян готові віддавати кукіль.

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— Олексій Міняйло (@AlekseiMiniailo) July 12, 2022

За 1,5 місяця кількість росіян, які заявляють про підтримку «військової операції», скоротилася на дев'ять відсотків: з 64% до 55%. Це найнижча цифра від початку повномасштабної війни. Тобто у правильності проведення «спецоперації» розчарувався кожен сьомий опитаний.

Ці цифри співвідносяться із закритим опитуванням Всеросійського центру вивчення громадської думки (ВЦВГД). За даними провладних соціологів, війну Росії в Україні підтримують 57%.

«Чому підтримка війни знижується? Очевидно, річ у тому, що «спецоперація» затягується. Росіяни вважають, що чим довше йде війна, тим менше у РФ шансів перемогти», - пише Міняйло.

Крім того, порівняно з травнем знизилася кількість росіян, які отримують інформацію через ТБ, радіо чи газети. Примітно, на 9%, що й підтримка війни. За даними ВЦВГД, зараз війну підтримують 68% телеглядачів (22% проти), серед користувачів інтернету таких 35% (47% проти).

Більше половини росіян (55%) упевнені, що перемога у війні не принесе особисто їм жодних благ, ще 28,5% переконані, що перемога принесе мир, моральне задоволення, безпеку та зняття санкцій. Ще 3,3% чекають гордості, приєднання територій, зміцнення позицій РФ і перемоги над «нацистами».


Ольга Чекіс, ZN.ua





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