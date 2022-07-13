Держсекретар США кваліфікував насильницьку депортацію українців до РФ як військовий злочин

Москва навмисно розлучає українських дітей з батьками чи викрадає їх із дитячих будинків, перш ніж віддати їх на усиновлення до Росії, а також затримує чи відвозить у невідомому напрямку тисячі українських громадян, які не проходять "фільтрацію", інформує ZN.ua.

Держсекретар США кваліфікував насильницьку депортацію українців до РФ як військовий злочин
© Іван Фадєєв/РГ

США закликали Росію негайно звільнити українців, які були змушені виїхати з України до Росії, та допустити зовнішніх спостерігачів, посилаючись на повідомлення про те, що Москва віддає українських дітей на усиновлення, тоді як тисячі інших «безслідно зникли». Про це повідомляє “Голос Америки”.

" Незаконне переміщення і депортація осіб, які перебувають під захистом, є серйозним порушенням четвертої Женевської конвенції про захист цивільного населення і є військовим злочином", - заявив у середу держсекретар Ентоні Блінкен.

У своїй заяві Блінкен повідомив, що, за наявними даними, Москва " навмисно розлучає українських дітей з батьками або викрадає їх з дитячих будинків, перш ніж віддати їх на усиновлення до Росії", а також "затримує або відвозить у невідомому напрямку тисячі українських громадян, які не проходять "фільтрування".

Українська влада звинуватила Росію в депортації сотень тисяч людей із окупованих Росією районів України та примусовому поміщенні їх у так звані “фільтраційні табори”.

Женевська конвенція 1949 року, визначальна міжнародні правові стандарти гуманітарного звернення за умов конфлікту, забороняють масові насильницькі переміщення громадянського населення територію окупуючої країни, кваліфікуючи як військовий злочин.


Юлія Мельничук, ZN.ua





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