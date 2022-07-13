Держсекретар США кваліфікував насильницьку депортацію українців до РФ як військовий злочин

США закликали Росію негайно звільнити українців, які були змушені виїхати з України до Росії, та допустити зовнішніх спостерігачів, посилаючись на повідомлення про те, що Москва віддає українських дітей на усиновлення, тоді як тисячі інших «безслідно зникли». Про це повідомляє “Голос Америки” .

" Незаконне переміщення і депортація осіб, які перебувають під захистом, є серйозним порушенням четвертої Женевської конвенції про захист цивільного населення і є військовим злочином", - заявив у середу держсекретар Ентоні Блінкен.

У своїй заяві Блінкен повідомив, що, за наявними даними, Москва " навмисно розлучає українських дітей з батьками або викрадає їх з дитячих будинків, перш ніж віддати їх на усиновлення до Росії", а також "затримує або відвозить у невідомому напрямку тисячі українських громадян, які не проходять "фільтрування".

Українська влада звинуватила Росію в депортації сотень тисяч людей із окупованих Росією районів України та примусовому поміщенні їх у так звані “фільтраційні табори”.