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2022-07-13
9 млн людей виїхали з України з початку війни - ООН
Лідером із прийому українських біженців у Євросоюзі залишається Польща, інформує
© Getty Images
Понад 9 мільйонів людей виїхали з України з початку російського вторгнення,
Лідером прийому українських біженців у Євросоюзі стала Польща: на 11 липня в країні офіційно зареєстровано 1 221 596 українців, які рятуються від війни. Близько 900 тисяч знайшли притулок у Німеччині, 391 тисяча – у Чехії, приблизно по 150 тисяч – у Туреччині та Італії. Трохи більш ніж по 80 тисяч біженців залишаються у Молдові, Румунії та Словаччині.
Юлія Мельничук, ZN.ua