9 млн людей виїхали з України з початку війни - ООН

Понад 9 мільйонів людей виїхали з України з початку російського вторгнення, повідомляє Радіо Свобода з посиланням на агентство ООН у справах біженців.

Лідером прийому українських біженців у Євросоюзі стала Польща: на 11 липня в країні офіційно зареєстровано 1 221 596 українців, які рятуються від війни. Близько 900 тисяч знайшли притулок у Німеччині, 391 тисяча – у Чехії, приблизно по 150 тисяч – у Туреччині та Італії. Трохи більш ніж по 80 тисяч біженців залишаються у Молдові, Румунії та Словаччині.