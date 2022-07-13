9 млн людей виїхали з України з початку війни - ООН

Лідером із прийому українських біженців у Євросоюзі залишається Польща, інформує ZN.ua.

9 млн людей виїхали з України з початку війни - ООН
© Getty Images

Понад 9 мільйонів людей виїхали з України з початку російського вторгнення, повідомляє Радіо Свобода з посиланням на агентство ООН у справах біженців.

Лідером прийому українських біженців у Євросоюзі стала Польща: на 11 липня в країні офіційно зареєстровано 1 221 596 українців, які рятуються від війни. Близько 900 тисяч знайшли притулок у Німеччині, 391 тисяча – у Чехії, приблизно по 150 тисяч – у Туреччині та Італії. Трохи більш ніж по 80 тисяч біженців залишаються у Молдові, Румунії та Словаччині.


Юлія Мельничук, ZN.ua





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