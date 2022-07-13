"Можна оголосити подяку від Міноборони України": чиновник кремля розікрав 20 трильйонів на військовій техніці

"Можна оголосити подяку від Міноборони України": чиновник кремля розікрав 20 трильйонів на військовій техніці

Для російської армії ситуація настільки погана, що вже ухвалено кадрові рішення. 15 липня на екстреному засіданні держдуми росії, швидше за все, буде відправлений у залишок головний куратор ВПК росії віце-прем'єр Юрій Борисов.

Про це заявив журналіст Іван Яковіна.

"Під кураторством Борисова Міноборони росії за останні 5 років закупило найсучаснішу техніку приблизно на 20 трильйонів рублів.

Але коли путін почав війну проти України, з'ясувалося, що цієї техніки просто немає – вона існує лише на папері.

До честі Борисова треба сказати, що він явно не збирався ні з ким воювати, інакше б у війська надійшло б хоч щось. Але немає. Очевидно, цей борисов великий пацифіст, бо разом зі своїми друзями-генералами він крав просто все бабло, виділене на закупівлю техніки без винятку. Якби він хоча б тримав думку про початок війни, він хоча б пару танків у війська поставив.

Думаю, цій людині можна оголосити подяку від Міноборони України. Бо якби не він, то українській армії були б дуже серйозні проблеми. Принаймні ЗСУ воювати точно було б складніше.

У тому, що HIMARS знищують російські ППО, не зустрічаючи жодного супротиву – заслуга Борисова”, – повідомив Іван Яковіна.


Алексей Ионов, politeka.net





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