ЄС готується до раптового припинення постачання газу з РФ — Bloomberg

Розроблено план невідкладних заходів для подолання газової кризи, інформує ZN.ua.

Європейський Союз планує вжити низку невідкладних економічних заходів щоб пом’якшити вплив можливого припинення постачання природного газу Росією. Про це пише Bloomberg.

Європейська комісія планує, зокрема, вдатись до скорочення споживання опалення та кондиціонування, а також до інших ринкових заходів, аби бути готовими до того, що Москва несподівано в односторонньому порядку припинить поставки палива найближчим часом.

Згідно з підготовленим Європейською комісією проєктом документа, який планують ухвалити 20 липня, країнам ЄС слід вдатися до заходів, які обмежать споживання газу та зменшать майбутні витрати для підприємств і споживачів.

Найбільшим завданням ЄС цієї зими є забезпечення наявності достатніх запасів газу для подолання пікового попиту на опалення та електроенергію. Ці запаси також служать буфером, який дозволить переміщувати газ через кордони в межах ЄС, щоб забезпечити достатню його кількість всім країнам-членам.

План Євросоюзу передбачає необхідність переходу на альтернативні джерела енергії у промисловості та в енергетиці, щоб сприяти економії газу, а також проведення аукціонів чи тендерів, які стимулюватимуть скорочення споживання газу великими споживачами, переважно – у промисловості.

Також план включає розробку інформаційної кампанії щодо зменшення температури опалення та кондиціонерів, а також обов’язкові обмеження під час кризового рівня тривоги.

В ЄС розрахували, що в разі повного припинення поставок з РФ в липні, обсяги газу в сховищах можуть знизитися до 65-71% вже на початку листопада, що значно нижче планового показника в 80%. Якщо ж це станеться пізніше, наприклад у жовтні або в наступні місяці, ризик розриву буде меншим. Водночас, часу на оперативне розв'язання кризової ситуації буде так само менше.

На сьогодні, згідно з документом, обсяги постачання газу з Росії становлять менше 30% від середнього показника з 2016 по 2021 рік. Зменшення російських поставок торкнулося 12 держав-членів.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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