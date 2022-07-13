ЄС готується до раптового припинення постачання газу з РФ — Bloomberg

Європейський Союз планує вжити низку невідкладних економічних заходів щоб пом’якшити вплив можливого припинення постачання природного газу Росією. Про це пише Bloomberg .

Європейська комісія планує, зокрема, вдатись до скорочення споживання опалення та кондиціонування, а також до інших ринкових заходів, аби бути готовими до того, що Москва несподівано в односторонньому порядку припинить поставки палива найближчим часом.

Згідно з підготовленим Європейською комісією проєктом документа, який планують ухвалити 20 липня, країнам ЄС слід вдатися до заходів, які обмежать споживання газу та зменшать майбутні витрати для підприємств і споживачів.

Найбільшим завданням ЄС цієї зими є забезпечення наявності достатніх запасів газу для подолання пікового попиту на опалення та електроенергію. Ці запаси також служать буфером, який дозволить переміщувати газ через кордони в межах ЄС, щоб забезпечити достатню його кількість всім країнам-членам.

План Євросоюзу передбачає необхідність переходу на альтернативні джерела енергії у промисловості та в енергетиці, щоб сприяти економії газу, а також проведення аукціонів чи тендерів, які стимулюватимуть скорочення споживання газу великими споживачами, переважно – у промисловості.

Також план включає розробку інформаційної кампанії щодо зменшення температури опалення та кондиціонерів, а також обов’язкові обмеження під час кризового рівня тривоги.

В ЄС розрахували, що в разі повного припинення поставок з РФ в липні, обсяги газу в сховищах можуть знизитися до 65-71% вже на початку листопада, що значно нижче планового показника в 80%. Якщо ж це станеться пізніше, наприклад у жовтні або в наступні місяці, ризик розриву буде меншим. Водночас, часу на оперативне розв'язання кризової ситуації буде так само менше.

На сьогодні, згідно з документом, обсяги постачання газу з Росії становлять менше 30% від середнього показника з 2016 по 2021 рік. Зменшення російських поставок торкнулося 12 держав-членів.