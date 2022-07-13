Новий посол України в Польщі офіційно розпочав свою місію

Новий посол України у Польщі Василь Зварич офіційно розпочав свою місію у Варшаві. Під час церемонії у палаці Бельведер дипломат вручив вірчі грамоти президенту Анджею Дуді.

"У всіх сусідів Польщі, з якими ми співпрацюємо, є свої посли в Польщі", - так прокоментував нинішню подію голова Бюро міжнародної політики президента Польщі Якуб Кумох, передає "Польське радіо".

«Посол – досвідчений дипломат. Він багато років був у Варшаві. Прекрасно розмовляє польською. Він добре розуміє ситуацію. Ми добре розуміємо одне одного. Впевнений, що ми матимемо хорошу співпрацю. Так само як українська влада добре співпрацює з послом Польщі Бартошем Ціхоцьким, який добре знає Україну і теж добре розмовляє українською», - додав Якуб Кумох.