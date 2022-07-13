Під завалами можуть бути люди: подробиці ракетного удару по Запоріжжю

Удень 13 липня Росія завдала ракетних ударів по одному з підприємств Запоріжжя, є постраждалі. Перед цим було оголошено масштабну повітряну тривогу по Україні, інформує Апостроф .

Про це повідомив очільник Запорізької військової адміністрації Олександр Старух у Telegram.

Зазначається, що дві крилаті ракети влучили в цех одного з підприємств у Дніпровському районі міста. Після чого спалахнула пожежа.

"Ворог поцілив в одне з підприємств у Запоріжжі. Є поранені, стан і кількість людей наразі уточнюється. На підприємстві великі руйнування. Бережіть себе, не нехтуйте сигналами повітряних тривог!", - зазначив він.

Як повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, попередньо відомо про сімох травмованих осіб.

На місці події працюють відповідні служби, рятувальники розбирають завали. Не виключають, що під руїнами можуть знаходитись люди.