Поглиблення зв'язків Росії з Іраном є «серйозною загрозою» – Салліван

У США побоюються, що Іран озброюватиме Росію для війни з Україною, інформує ZN.ua.

Поглиблення зв'язків Росії з Іраном є «серйозною загрозою» – Салліван
© Flickr/White House

Спроби президента Росії Владіміра Путіна поглибити зв'язки з Іраном на тлі конфлікту в Україні є «серйозною загрозою», заявив у середу радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

Коментарі Саллівана прозвучали після того, як офіційні особи США заявили, що Іран готується допомогти Росії поставити кілька сотень безпілотників, зокрема боєздатних, для використання в Україні.

Очікується, що Путін відвідає Тегеран наступного тижня.

Салліван назвав час поїздки Путіна «цікавим».

"Поглиблення Росією союзу з Іраном для вбивства українців - це те, на що весь світ має дивитися і розглядати як серйозну загрозу", - сказав Салліван.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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