Новостей.COM ⇒
2022-07-13
Поглиблення зв'язків Росії з Іраном є «серйозною загрозою» – Салліван
У США побоюються, що Іран озброюватиме Росію для війни з Україною, інформує
© Flickr/White House
Спроби президента Росії Владіміра Путіна поглибити зв'язки з Іраном на тлі конфлікту в Україні є «серйозною загрозою», заявив у середу радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.
Коментарі Саллівана прозвучали після того, як офіційні особи США заявили, що Іран готується допомогти Росії поставити кілька сотень безпілотників, зокрема боєздатних, для використання в Україні.
Очікується, що Путін відвідає Тегеран наступного тижня.
Салліван назвав час поїздки Путіна «цікавим».
"Поглиблення Росією союзу з Іраном для вбивства українців - це те, на що весь світ має дивитися і розглядати як серйозну загрозу", - сказав Салліван.
Оксана Лебедина, ZN.ua