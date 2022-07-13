Поглиблення зв'язків Росії з Іраном є «серйозною загрозою» – Салліван

Спроби президента Росії Владіміра Путіна поглибити зв'язки з Іраном на тлі конфлікту в Україні є «серйозною загрозою», заявив у середу радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

Коментарі Саллівана прозвучали після того, як офіційні особи США заявили, що Іран готується допомогти Росії поставити кілька сотень безпілотників, зокрема боєздатних, для використання в Україні.

Очікується, що Путін відвідає Тегеран наступного тижня.

Салліван назвав час поїздки Путіна «цікавим».

"Поглиблення Росією союзу з Іраном для вбивства українців - це те, на що весь світ має дивитися і розглядати як серйозну загрозу", - сказав Салліван.