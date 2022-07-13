Переговори про закінчення війни зараз не ведуться — Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що станом на сьогодні будь-які переговори Києва та Москви щодо закінчення війни припинені. Про це він сказав під час останнього брифінгу .

"Наразі немає перемовин між Росією і Україною через позицію РФ та її постійну агресію проти нашої країни. Тому, дійсно, немає що обговорювати. Метою України у цій війні, розпочатій проти нас Росією, є звільнення наших територій і відновлення нашої територіальної цілісності і повного суверенітету на сході і півдні України. Це кінцевий пункт нашої переговорної позиції", - заявив Кулеба.