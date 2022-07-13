Переговори про закінчення війни зараз не ведуться — Кулеба

Мета України - відновлення цілісності та суверенітету нашої країни, інформує ZN.ua.

Переговори про закінчення війни зараз не ведуться — Кулеба
© Twitter/Владимир Зеленский

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що станом на сьогодні будь-які переговори Києва та Москви щодо закінчення війни припинені. Про це він сказав під час останнього брифінгу.

"Наразі немає перемовин між Росією і Україною через позицію РФ та її постійну агресію проти нашої країни. Тому, дійсно, немає що обговорювати. Метою України у цій війні, розпочатій проти нас Росією, є звільнення наших територій і відновлення нашої територіальної цілісності і повного суверенітету на сході і півдні України. Це кінцевий пункт нашої переговорної позиції", - заявив Кулеба.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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