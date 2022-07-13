У Зеленського заявили, що Путін хоче залишити Білорусь без армії

Російський диктатор Владімір Путін хоче утилізували білоруську армію за рахунок війни проти України, аби режим самопроголошеного президента РБ не мав опори. Таку думку на своїй сторінці у Твіттер висловив радник голови ОП Михайло Подоляк.

"Потрібно розуміти, що за спробами втягнення Білорусі у війну стоїть не лише бажання Москви покрити дефіцит своєї військової спроможності. Росії потрібна утилізація білоруської армії та втрата опори влади режимом Лукашенка. Далі - поглинання РБ та окупація російськими z-zомбі", - вважає Подоляк.