У Зеленського заявили, що Путін хоче залишити Білорусь без армії

Все це для того, аби згодом РФ могла без проблем поглинути РБ, інформує ZN.ua.

У Зеленського заявили, що Путін хоче залишити Білорусь без армії
© Сайт Президента Республики Беларусь

Російський диктатор Владімір Путін хоче утилізували білоруську армію за рахунок війни проти України, аби режим самопроголошеного президента РБ не мав опори. Таку думку на своїй сторінці у Твіттер висловив радник голови ОП Михайло Подоляк.

"Потрібно розуміти, що за спробами втягнення Білорусі у війну стоїть не лише бажання Москви покрити дефіцит своєї військової спроможності. Росії потрібна утилізація білоруської армії та втрата опори влади режимом Лукашенка. Далі - поглинання РБ та окупація російськими z-zомбі", - вважає Подоляк.

Потрібно розуміти, що за спробами втягнення Білорусі у війну стоїть не лише бажання Москви покрити дефіцит своєї військової спроможності. Росії потрібна утилізація білоруської армії та втрата опори влади режимом Лукашенка. Далі – поглинання РБ та окупація російськими z-zомбі.

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) July 13, 2022


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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