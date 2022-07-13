Загарбники збили власний безпілотник в Маріуполі — радник мера

Для виправдання окупанти поширюють фейки про збиту «Точку-У», інформує ZN.ua.

Загарбники збили власний безпілотник в Маріуполі — радник мера
Фото ілюстративне
© Паша Кащук/Facebook

Російські окупанти збили власний безпілотник у Маріуполі. Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

Зазначається, що свій безпілотник війська РФ збили між Лівобережним районом міста та Калинівкою.

«З переляку і для приховування власного страху у виправдання поширюють плітки про збиту Точку У», - написав Андрющенко.

За словами радника мера, страх окупантів «викликаний формуванням складів БК в Кальміуському районі та відстанню менше 100 км від лінії фронту на північний схід в напрям Вугледару».

«HIMARS не дає спокою навіть там, де окупанти бачать глибокий тил. І це абсолютно справедливе побоювання», - зазначив Андрющенко.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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