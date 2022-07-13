Новостей.COM ⇒
2022-07-13
Загарбники збили власний безпілотник в Маріуполі — радник мера
Для виправдання окупанти поширюють фейки про збиту «Точку-У», інформує
Російські окупанти збили власний безпілотник у Маріуполі. Про це
Зазначається, що свій безпілотник війська РФ збили між Лівобережним районом міста та Калинівкою.
«З переляку і для приховування власного страху у виправдання поширюють плітки про збиту Точку У», - написав Андрющенко.
За словами радника мера, страх окупантів «викликаний формуванням складів БК в Кальміуському районі та відстанню менше 100 км від лінії фронту на північний схід в напрям Вугледару».
«HIMARS не дає спокою навіть там, де окупанти бачать глибокий тил. І це абсолютно справедливе побоювання», - зазначив Андрющенко.
Анастасія Гурін, ZN.ua