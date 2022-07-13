Прихована мобілізація у Маріуполі: як окупанти "заманюють" місцевих на фронт

У тимчасово окупованому Маріуполі можливо йде ще одна хвиля прихованої мобілізації.

Місцевих мешканців нібито вербують до так званого "МНС ДНР". Про це розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в ефірі марафону "FreeДоМ".

За його словами вербують людей віком від 25 до 30 років, без досвіду. Їм обіцяють, що після якоїсь перепідготовки вони працюватимуть пожежними інспекторами.

Проте, як каже Андрющенко, інспектувати їм нема чого, бо насправді ніяких пожежних частин там немає.

Він вважає, що цих людей зберуть у Донецьку, щоби потім відправити воювати.

"Обіцяють, що спрямують на перепідготовку та навчання на спеціальний полігон МНС. У Донецьку такого полігону не існує.

Ми чудово розуміємо, що у зв'язку з тими вказівками, які одержала окупаційна влада Маріуполя, це чергова спроба прихованої мобілізації: зібрати людей, відправити до Донецька, далі відправити в окопи", — вважає Андрющенко.