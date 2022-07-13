У Путіна для продовження мобілізації закінчуються буряти і він згадав про москвичів: ЗМІ розповіли про новий батальйон

Що відомо про "собянінський полк"?

У Путіна для продовження мобілізації закінчуються буряти і він згадав про москвичів: ЗМІ розповіли про новий батальйон
© Офіційний сайт Кремля

У Москві сформували спеціальний військовий підрозділ для набору найманців для участі у війні проти України. Про це пише російське видання "Медуза".

Це угрупування називають "собянінський полк". Він, за даними ЗМІ, фінансується за кошти міського бюджету Москви.

Набір туди розпочався 1 липня. До полку можуть приєднатися чоловіки віком до 60 років. Зарплата там становить понад 200 тисяч рублів на місяць. Принаймні, саме стільки обіцяють платити спочатку, інформує ZN.ua.

Найманці проходитимуть місяць підготовки. Для цього їм виділили військовий полігон в Муліно в Нижньогородській області.

Також відомо про ватажка "батальйону" - це Роман Володимирович Висоцький (позивний "Болгарин"), повний тезка одного з колишніх командирів народної міліції "ДНР".


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





Интересные новости
Загальна мобілізація: стало відомо, скільки ще українців призвуть найближчим часомЗагальна мобілізація: стало відомо, скільки ще українців призвуть найближчим часом
Росія відзвітувала про втричі більше збитих СУ-25, ніж Україна мала до війниРосія відзвітувала про втричі більше збитих СУ-25, ніж Україна мала до війни
Кулеба на зустрічі G20: «Поставити Росію на місце — глобальний виклик номер один»Кулеба на зустрічі G20: «Поставити Росію на місце — глобальний виклик номер один»
Боррель обговорив із главою МЗС Китаю війну РФ проти УкраїниБоррель обговорив із главою МЗС Китаю війну РФ проти України
Відпустка в Україні: деяких громадян можуть залишити без відпочинку до кінця війниВідпустка в Україні: деяких громадян можуть залишити без відпочинку до кінця війни
Блок рекламы


Похожие новости
У ДПСУ розповіли про білоруського прикордонника, який під обстрілами проник в Україну, щоб воювати з РФУ ДПСУ розповіли про білоруського прикордонника, який під обстрілами проник в Україну, щоб воювати з РФ
У ЗМІ розповіли, що буде включено до 7-го пакету санкцій ЄС проти росіїУ ЗМІ розповіли, що буде включено до 7-го пакету санкцій ЄС проти росії
Ніч на Дніпропетровщині: в ОВА розповіли про нічні обстрілиНіч на Дніпропетровщині: в ОВА розповіли про нічні обстріли
Україна за два кроки до угоди з Росією про "зерновий коридор" — КулебаУкраїна за два кроки до угоди з Росією про "зерновий коридор" — Кулеба
В Маріуполі окупанти розпочали чергову хвилю прихованої мобілізації — радник мераВ Маріуполі окупанти розпочали чергову хвилю прихованої мобілізації — радник мера
Новий "вантаж 200" із Росії: скільки окупантів ліквідовано в Україні на 12 липняНовий "вантаж 200" із Росії: скільки окупантів ліквідовано в Україні на 12 липня
Іран анонсував візит Путіна після звинувачень в постачанні зброї РФІран анонсував візит Путіна після звинувачень в постачанні зброї РФ
ЄС планує найближчими тижнями ввести проти РФ новий пакет санкцій – BloombergЄС планує найближчими тижнями ввести проти РФ новий пакет санкцій – Bloomberg
FT: У Заходу закінчуються боєприпаси для України?FT: У Заходу закінчуються боєприпаси для України?
У Нацгвардії показали, якими були бої за Сєвєродонецьк та розповіли про втрати росіянУ Нацгвардії показали, якими були бої за Сєвєродонецьк та розповіли про втрати росіян
Последние новости
Подгружаем последние новости