У Путіна для продовження мобілізації закінчуються буряти і він згадав про москвичів: ЗМІ розповіли про новий батальйон
Що відомо про "собянінський полк"?
У Москві сформували спеціальний військовий підрозділ для набору найманців для участі у війні проти України. Про це пише російське
Це угрупування називають "собянінський полк". Він, за даними ЗМІ, фінансується за кошти міського бюджету Москви.
Набір туди розпочався 1 липня. До полку можуть приєднатися чоловіки віком до 60 років. Зарплата там становить понад 200 тисяч рублів на місяць. Принаймні, саме стільки обіцяють платити спочатку, інформує
Найманці проходитимуть місяць підготовки. Для цього їм виділили військовий полігон в Муліно в Нижньогородській області.
Також відомо про ватажка "батальйону" - це Роман Володимирович Висоцький (позивний "Болгарин"), повний тезка одного з колишніх командирів народної міліції "ДНР".