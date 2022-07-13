У Путіна для продовження мобілізації закінчуються буряти і він згадав про москвичів: ЗМІ розповіли про новий батальйон

У Москві сформували спеціальний військовий підрозділ для набору найманців для участі у війні проти України. Про це пише російське видання "Медуза".

Це угрупування називають "собянінський полк". Він, за даними ЗМІ, фінансується за кошти міського бюджету Москви.

Набір туди розпочався 1 липня. До полку можуть приєднатися чоловіки віком до 60 років. Зарплата там становить понад 200 тисяч рублів на місяць. Принаймні, саме стільки обіцяють платити спочатку, інформує ZN.ua .

Найманці проходитимуть місяць підготовки. Для цього їм виділили військовий полігон в Муліно в Нижньогородській області.

Також відомо про ватажка "батальйону" - це Роман Володимирович Висоцький (позивний "Болгарин"), повний тезка одного з колишніх командирів народної міліції "ДНР".