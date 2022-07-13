Найближчий союзник відмовився допомагати путіну: "Не має наміру втручатися у війну в Україні"

Найближчий союзник відмовився допомагати путіну: "Не має наміру втручатися у війну в Україні"

Міністерство закордонних справ Ірану офіційно заявило, що не мають намірів продавати росії безпілотники.

Про це повідомляється в офіційному телеграм-каналі іранського МЗС. Було наголошено, що Іран не сприятиме ескалації російської агресії в Україні.

Иран,флаг

Новину прокоментував військовий аналітик Олександр Коваленко.

"Отже, Іран спростував продаж військової техніки та БПЛА Росії, зазначивши, що Тегеран не має наміру втручатися у війну в Україні і уникає будь-яких кроків щодо ескалації напруги.

Гра на публіку? Не думаю. Іран хоч і ізгою з багаторічним стажем, але послідовніший і раціональніший, ніж російські бібізян з гранатою", - вважає експерт.

Владимир Путин Али Хаменеи РоSSия Иран


Алексей Ионов, politeka.net





Интересные новости
Загальна мобілізація: стало відомо, скільки ще українців призвуть найближчим часомЗагальна мобілізація: стало відомо, скільки ще українців призвуть найближчим часом
Росія відзвітувала про втричі більше збитих СУ-25, ніж Україна мала до війниРосія відзвітувала про втричі більше збитих СУ-25, ніж Україна мала до війни
Кулеба на зустрічі G20: «Поставити Росію на місце — глобальний виклик номер один»Кулеба на зустрічі G20: «Поставити Росію на місце — глобальний виклик номер один»
Боррель обговорив із главою МЗС Китаю війну РФ проти УкраїниБоррель обговорив із главою МЗС Китаю війну РФ проти України
Відпустка в Україні: деяких громадян можуть залишити без відпочинку до кінця війниВідпустка в Україні: деяких громадян можуть залишити без відпочинку до кінця війни
Блок рекламы


Похожие новости
65% українців, які покинули країну через війну, не планують повертатися найближчим часом — опитування ООН65% українців, які покинули країну через війну, не планують повертатися найближчим часом — опитування ООН
"Потрібна утилізація армії": в ОП розкрили плани рф з втягування Білорусі у війну"Потрібна утилізація армії": в ОП розкрили плани рф з втягування Білорусі у війну
Загальна мобілізація: чи можуть взяти на війну обмежено придатних громадянЗагальна мобілізація: чи можуть взяти на війну обмежено придатних громадян
Війну Росії в Україні підтримують 57% росіян — дані закритого опитуванняВійну Росії в Україні підтримують 57% росіян — дані закритого опитування
Лукашенко і надалі допомагатиме Путіну, аби лише не вводити свою армію в Україну – ISWЛукашенко і надалі допомагатиме Путіну, аби лише не вводити свою армію в Україну – ISW
Путіну мало захопити всю Україну: у МЗС Латвії назвали головну мету президента диктатораПутіну мало захопити всю Україну: у МЗС Латвії назвали головну мету президента диктатора
WP: Війну в Україні скоротять 60 установок HIMARSWP: Війну в Україні скоротять 60 установок HIMARS
Кожен третій рубль – на війну: скільки РФ витрачає на агресію проти УкраїниКожен третій рубль – на війну: скільки РФ витрачає на агресію проти України
Похоронки приходять по всій країні: журналісти підрахували втрати РФ та військові витрати на війну в УкраїніПохоронки приходять по всій країні: журналісти підрахували втрати РФ та військові витрати на війну в Україні
"Народилася антикремлівська коаліція": москва втрачає союзників, Резніков попередив про розпад рф"Народилася антикремлівська коаліція": москва втрачає союзників, Резніков попередив про розпад рф
Последние новости
Подгружаем последние новости