Найближчий союзник відмовився допомагати путіну: "Не має наміру втручатися у війну в Україні"

Міністерство закордонних справ Ірану офіційно заявило, що не мають намірів продавати росії безпілотники.

Про це повідомляється в офіційному телеграм-каналі іранського МЗС. Було наголошено, що Іран не сприятиме ескалації російської агресії в Україні.

Новину прокоментував військовий аналітик Олександр Коваленко.

"Отже, Іран спростував продаж військової техніки та БПЛА Росії, зазначивши, що Тегеран не має наміру втручатися у війну в Україні і уникає будь-яких кроків щодо ескалації напруги.

Гра на публіку? Не думаю. Іран хоч і ізгою з багаторічним стажем, але послідовніший і раціональніший, ніж російські бібізян з гранатою", - вважає експерт.