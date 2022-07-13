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2022-07-13
Найближчий союзник відмовився допомагати путіну: "Не має наміру втручатися у війну в Україні"
Міністерство закордонних справ Ірану офіційно заявило, що не мають намірів продавати росії безпілотники.
Про це повідомляється в офіційному телеграм-каналі іранського МЗС. Було наголошено, що Іран не сприятиме ескалації російської агресії в Україні.
"Отже, Іран спростував продаж військової техніки та БПЛА Росії, зазначивши, що Тегеран не має наміру втручатися у війну в Україні і уникає будь-яких кроків щодо ескалації напруги.
Гра на публіку? Не думаю. Іран хоч і ізгою з багаторічним стажем, але послідовніший і раціональніший, ніж російські бібізян з гранатою", - вважає експерт.
Алексей Ионов, politeka.net