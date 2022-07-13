У ЗСУ наочно показали, як удари по складах росіян впливають на обстріли з їхнього боку

Українські захисники успішно і масово громлять військові склади окупантів. Це позитивно відбивається на ході бойових дій та знижує кількість ворожих обстрілів.

Про це повідомляється в Twitter Управління стратегічних комунікацій, інформує Апостроф.

Для ілюстрації там було опубліковано дві карти обстрілів. Перша (ліворуч) – станом на 8 липня . А друга (праворуч) – станом на 12 липня, вже після знищення російських складів.

При порівнянні карт наочно видно, що кількість обстрілів значно скоротилася.

"Кількість обстрілів скоротилася суттєво. Сподіваємося, тенденція продовжиться", - підписав карти автор публікації.


Олена Руденко, Апостроф





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