У ЗСУ наочно показали, як удари по складах росіян впливають на обстріли з їхнього боку

Українські захисники успішно і масово громлять військові склади окупантів. Це позитивно відбивається на ході бойових дій та знижує кількість ворожих обстрілів.

Про це повідомляється в Twitter Управління стратегічних комунікацій, інформує Апостроф .

Для ілюстрації там було опубліковано дві карти обстрілів. Перша (ліворуч) – станом на 8 липня . А друга (праворуч) – станом на 12 липня, вже після знищення російських складів.

При порівнянні карт наочно видно, що кількість обстрілів значно скоротилася.

"Кількість обстрілів скоротилася суттєво. Сподіваємося, тенденція продовжиться", - підписав карти автор публікації.