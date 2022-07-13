ЄС пішов на поступки росії: офіційна заява Єврокомісії

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Європейська комісія у середу опублікувала роз'яснення щодо транзиту санкційних вантажів до Калінінградської області росії через Литву.

З них випливає, що заборона діє тільки для автомобільних перевезень. Залізничний транзит допускається за умови належного контролю й дотримання низки вимог.

Держави-члени ЄС мають стежити, щоб обсяги транзиту товарів залишались на рівні середніх значень за останні три роки. Незвичні відхилення можуть свідчити про спробу обходу санкцій, йдеться в повідомленні ЄК.

еврокомиссия

Також потрібно буде слідкувати за тим, щоб санкційні вантажі не прямували далі на територію Євросоюзу.

Транзит товарів і технологій військового й подвійного призначення забороняється повністю.

залізниця


Алексей Ионов, politeka.net





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