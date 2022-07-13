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2022-07-13
ЄС пішов на поступки росії: офіційна заява Єврокомісії
Європейська комісія у середу опублікувала роз'яснення щодо транзиту санкційних вантажів до Калінінградської області росії через Литву.
Держави-члени ЄС мають стежити, щоб обсяги транзиту товарів залишались на рівні середніх значень за останні три роки. Незвичні відхилення можуть свідчити про спробу обходу санкцій, йдеться в повідомленні ЄК.
Також потрібно буде слідкувати за тим, щоб санкційні вантажі не прямували далі на територію Євросоюзу.
Транзит товарів і технологій військового й подвійного призначення забороняється повністю.
Алексей Ионов, politeka.net