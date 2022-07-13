Техніка вибухає, окупанти гинуть: свіжі дані Генштабу про втрати армії РФ в Україні

Країна-терорист Росія веде повномасштабну війну проти України вже 140 діб. За цей період російське окупаційне військо втратило майже чотири десятки тисяч особового складу та тисячі одиниць військової техніки - це рекордні втрати для РФ у її сучасній історії, інформує Апостроф .

Про загальні бойові втрати ворога станом на 13 липня повідомили в Генштабі ЗСУ.

Втрати російського окупаційного війська у повномасштабній війні проти України:

особового складу - близько 37570 (+100) осіб ліквідовано,

танків ? 1649 (+0) од,

бойових броньованих машин ? 3832 (+3) од,

артилерійських систем – 839 (+1) од,

РСЗВ - 247 (+0) од,

засоби ППО - 109 (+0) од,

літаків – 217 (+0) од,

гелікоптерів – 188 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 678 (+2),

крилаті ракети - 155 (+0),

кораблі /катери - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2704 (+5) од,

спеціальна техніка - 67 (+1).

Найбільших втрат за минулу добу ворог зазнав на Миколаївському напрямку.