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2022-07-13
Техніка вибухає, окупанти гинуть: свіжі дані Генштабу про втрати армії РФ в Україні
Країна-терорист Росія веде повномасштабну війну проти України вже 140 діб. За цей період російське окупаційне військо втратило майже чотири десятки тисяч особового складу та тисячі одиниць військової техніки - це рекордні втрати для РФ у її сучасній історії, інформує
Про загальні бойові втрати ворога станом на 13 липня повідомили в Генштабі ЗСУ.
Втрати російського окупаційного війська у повномасштабній війні проти України:
- особового складу - близько 37570 (+100) осіб ліквідовано,
- танків ? 1649 (+0) од,
- бойових броньованих машин ? 3832 (+3) од,
- артилерійських систем – 839 (+1) од,
- РСЗВ - 247 (+0) од,
- засоби ППО - 109 (+0) од,
- літаків – 217 (+0) од,
- гелікоптерів – 188 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 678 (+2),
- крилаті ракети - 155 (+0),
- кораблі /катери - 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2704 (+5) од,
- спеціальна техніка - 67 (+1).
Найбільших втрат за минулу добу ворог зазнав на Миколаївському напрямку.
Ліза Бровко, Апостроф