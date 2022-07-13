Білоруські підрозділи на кордоні з Україною проводять ротацію особового складу та техніки — Генштаб

Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території союзника Росії, інформує ZN.ua.

Білоруські підрозділи на кордоні з Україною проводять ротацію особового складу та техніки — Генштаб
© ZN.UA

В областях, які межують з Республікою Білорусь, ситуація контролюється українськими військами, але зберігається загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів з території країни-сусіда. У прикордонних підрозділах білоруської армії відбувається ротація особового складу. Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

За інформацією українських військових, на волинському та поліському напрямках у підрозділах збройних сил Республіки Білорусь, що виконують завдання з посилення охорони білорусько-українського кордону, проведено ротацію частини особового складу та техніки.

Також триває перевірка штабу військ територіальної оборони Жлобинського району Гомельської області Республіки Білорусь. В Генштабі вкотре попереджають, що загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів з території і повітряного простору російських союзників зберігається.

На сіверському напрямку склад та положення ворожих військ особливих змін не зазнав. Окупанти обстріляли позиції наших військ із мінометів в районі Вовківки Сумської області.


Олександр Кричковський, ZN.ua





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