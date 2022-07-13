На Луганщині через нестачу боєприпасів активізувалися ворожі ДРГ – Гайдай

Сергій Гайдай повідомив про ситуацію в Луганській області, інформує ZN.ua.

На Луганщині через нестачу боєприпасів активізувалися ворожі ДРГ – Гайдай
© Сергій Гайдай / Facebook

На Луганщині майже щодня знешкоджують ворожі ДРГ, повідомив голова ОВА Сергій Гайдай. За його словами, ворог посилив диверсійні розвідувальні заходи через нестачу боєприпасів.

«Ні, російська армія не припиняє обстрілів. Однак, скоріш за все, береже існуючі запаси снарядів, бо їх постачання перервано роботою нашої нової далекобійної зброї. Нещодавно здетонували військові склади у Кадіївці та Луганську. Сьогодні вночі в промзоні Луганська теж було неспокійно. Тому уперед знов йдуть ДРГ окупантів, які намагаються шукати слабкі місця в нашій обороні», – зазначив Гайдай.

Голова ОВА додав, що російські окупанти тиснуть не лише з боку Лисичанська та Попасної, а й з Ізюмського напрямку.

«Звісно, до тих населених пунктів Луганщини, які ми ще тримаємо, звідти далеко. Але це загрожує великим містам Донеччини, та, відповідно, може порушити чи вимусити перебудувати наші захисні укріплення. Небезпеку звідти не можна виключати. Крім того, не припиняється авіаційний та артилерійський тиск ворога в районах адміністративних меж областей. Зокрема, по Верхньокам’янському та Білогорівці», – додав очільник Луганської ОВА.

Гайдай додав, що загалом за добу ворог завдав чотири ракетних та два авіаційних удари. Водночас ворог 13 разів застосовував артилерію проти мирних помешкань.





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