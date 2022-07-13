Російських окупантів в Україні стало трохи менше: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога

Серед іншого, наші захисники минулої доби збили два безпілотники окупантів, інформує ZN.ua.

Російських окупантів в Україні стало трохи менше: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога
© Генеральний штаб ЗСУ

Україна вже 140-у добу протистоїть російським загарбникам. Генеральний штаб ЗСУ повідомив орієнтовні втрати противника станом на 13 липня.

Так, з 24 лютого окупанти втратили:

  • особового складу – близько/ about 37570 (+100) одиниць;
  • танків – 1649 (+0) од.;
  • бойових броньованих машин – 3832 (+3) од.;
  • артилерійських систем – 839 (+1) од.;
  • РСЗВ – 247 (+0) од.;
  • засобів ППО – 109 (+0) од.;
  • літаків – 217 (+0) од.;
  • гелікоптерів – 188 (+0) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 678 (+2) од.;
  • крилатих ракет – 155 (+0) од.;
  • кораблів/катерів – 15 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2704 (+5) од.;
  • спеціальної техніки – 67 (+1) од.

«Найбільших втрат противник зазнав на Миколаївському напрямку. Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!», – додали в Генштабі.





Интересные новости
Загальна мобілізація: стало відомо, скільки ще українців призвуть найближчим часомЗагальна мобілізація: стало відомо, скільки ще українців призвуть найближчим часом
Росія відзвітувала про втричі більше збитих СУ-25, ніж Україна мала до війниРосія відзвітувала про втричі більше збитих СУ-25, ніж Україна мала до війни
Кулеба на зустрічі G20: «Поставити Росію на місце — глобальний виклик номер один»Кулеба на зустрічі G20: «Поставити Росію на місце — глобальний виклик номер один»
Боррель обговорив із главою МЗС Китаю війну РФ проти УкраїниБоррель обговорив із главою МЗС Китаю війну РФ проти України
Відпустка в Україні: деяких громадян можуть залишити без відпочинку до кінця війниВідпустка в Україні: деяких громадян можуть залишити без відпочинку до кінця війни
Блок рекламы


Похожие новости
Знімки NASA Firms зафіксували зменшення артобстрілів після початку роботу ЗСУ по російських складах, картаЗнімки NASA Firms зафіксували зменшення артобстрілів після початку роботу ЗСУ по російських складах, карта
Найближчий союзник відмовився допомагати путіну: "Не має наміру втручатися у війну в Україні"Найближчий союзник відмовився допомагати путіну: "Не має наміру втручатися у війну в Україні"
Техніка вибухає, окупанти гинуть: свіжі дані Генштабу про втрати армії РФ в УкраїніТехніка вибухає, окупанти гинуть: свіжі дані Генштабу про втрати армії РФ в Україні
Білоруські підрозділи на кордоні з Україною проводять ротацію особового складу та техніки — ГенштабБілоруські підрозділи на кордоні з Україною проводять ротацію особового складу та техніки — Генштаб
Австралійський генерал: HIMARS змінять ситуацію на фронті, але не принесуть Україні перемогу у війніАвстралійський генерал: HIMARS змінять ситуацію на фронті, але не принесуть Україні перемогу у війні
«Місяць у селищі сидимо»: ЗСУ зривають наступ окупантів на Харківщині – перехоплення СБУ«Місяць у селищі сидимо»: ЗСУ зривають наступ окупантів на Харківщині – перехоплення СБУ
У Луганську вибухи: горить склад боєприпасів окупантівУ Луганську вибухи: горить склад боєприпасів окупантів
У Франції ініціювали дебати щодо війни в Україні та створення парламентського спецкомітетуУ Франції ініціювали дебати щодо війни в Україні та створення парламентського спецкомітету
Окупанти масово спалюють в Україні поля з урожаєм: фото пожежі на ДонбасіОкупанти масово спалюють в Україні поля з урожаєм: фото пожежі на Донбасі
"Знову закурили на складах гуманітарки": небо у Луганську стало червоним, гримлять вибухи"Знову закурили на складах гуманітарки": небо у Луганську стало червоним, гримлять вибухи
Последние новости
Подгружаем последние новости