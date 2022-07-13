Російських окупантів в Україні стало трохи менше: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога

Україна вже 140-у добу протистоїть російським загарбникам. Генеральний штаб ЗСУ повідомив орієнтовні втрати противника станом на 13 липня.

Так, з 24 лютого окупанти втратили:

особового складу – близько/ about 37570 (+100) одиниць;

танків – 1649 (+0) од.;

бойових броньованих машин – 3832 (+3) од.;

артилерійських систем – 839 (+1) од.;

РСЗВ – 247 (+0) од.;

засобів ППО – 109 (+0) од.;

літаків – 217 (+0) од.;

гелікоптерів – 188 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 678 (+2) од.;

крилатих ракет – 155 (+0) од.;

кораблів/катерів – 15 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2704 (+5) од.;

спеціальної техніки – 67 (+1) од.

«Найбільших втрат противник зазнав на Миколаївському напрямку. Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!», – додали в Генштабі.