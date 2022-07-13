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2022-07-13
Російських окупантів в Україні стало трохи менше: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога
Серед іншого, наші захисники минулої доби збили два безпілотники окупантів, інформує
© Генеральний штаб ЗСУ
Україна вже 140-у добу протистоїть російським загарбникам. Генеральний штаб ЗСУ повідомив орієнтовні втрати противника станом на 13 липня.
Так, з 24 лютого окупанти втратили:
- особового складу – близько/ about 37570 (+100) одиниць;
- танків – 1649 (+0) од.;
- бойових броньованих машин – 3832 (+3) од.;
- артилерійських систем – 839 (+1) од.;
- РСЗВ – 247 (+0) од.;
- засобів ППО – 109 (+0) од.;
- літаків – 217 (+0) од.;
- гелікоптерів – 188 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 678 (+2) од.;
- крилатих ракет – 155 (+0) од.;
- кораблів/катерів – 15 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2704 (+5) од.;
- спеціальної техніки – 67 (+1) од.
«Найбільших втрат противник зазнав на Миколаївському напрямку. Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!», – додали в Генштабі.
Юлія Москаленко, ZN.ua