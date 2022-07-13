У Празі представники різних народів РФ обговорять політтрансформацію країни та можливу відмову від ядерної зброї
У другому Форумі Вільних Народів Росії також візьмуть участь міжнародні експерти, зокрема з України, інформує
Представники різних країн і народів Росії, які підтримують деімперіалізацію РФ, 15 липня, планують обговорити конкретні технології політичної трансформації постросійського простору, включаючи повну відмову від ядерної зброї. Майданчиком для таких обговорень стане другий Форум Вільних Народів Росії, йдеться у пресрелізі
«Форум Вільних Народів Росії – майданчик для об'єднання нових політичних лідерів, учасників регіональних та національних рухів, громадянських активістів, експертної спільноти та всіх, кому очевидна необхідність рішучої деімперіалізації країни. На Першому Форумі, який відбувся 8 травня у Варшаві, його учасники, що представляють різні народи та регіони Росії, виявили близькість своїх позицій, тепер ми приступаємо до спільної, скоординованої роботи… Ми – прихильники радикальної реконструкції та структурної трансформації Росії на користь її численних народів та регіонів», – йдеться у пресрелізі.
Вказано, що учасники форуму виступають за перехід від авторитарної імперської держави до добровільної угоди вільних, незалежних та демократичних країн, які зможуть забезпечити гідний рівень життя для власних громадян, а також стійкий світ у Євразії. Окрім трансформації постросійського простору та відмови від ядерної зброї, учасники форуму планують обговорити вплив деколонізації та реконструкції постросії на побудову нової архітектури колективної безпеки в Європі, Атлантиці та Азії.
Серед спікерів форуму будуть представники понад 20 народів та регіонів Росії, у тому числі:
- Раджана Дугар-де Понте (Бурятія);
- Руслан Габбасов (Башкортостан);
- Рафіс Кашапов (Татарстан);
- Олексій Мананніков (Сибір);
- Денні Тепс (Ічкерія);
- Олена Михайлова (Великий Новгород);
- Юрій Москаленко (Далекий Схід);
- Ілля Пономарьов (Новосибірськ);
- Геннадій Гудков (Коломна).
Також зазначено, що у форумі візьмуть участь громадські лідери, політичні мислителі та міжнародні експерти країн Європи та Північної Америки:
- Януш Бугайський (США);
- Павло Клімкін (Україна);
- Едвард Лукас (Велика Британія);
- Войцех Покора (Польща);
- Таміла Ташева (Україна);
- Андріус Алманіс (Литва);
- Олег Дунда (Україна);
- Пол Массаро (США);
- Тарас Стецьків (Україна);
- Маріуш Піліс (Польща);
- Євген Магда (Україна);
- Вадим Прокоп'єв (Білорусь);
- Павло Жовніренко (Україна).