У Празі представники різних народів РФ обговорять політтрансформацію країни та можливу відмову від ядерної зброї

Представники різних країн і народів Росії, які підтримують деімперіалізацію РФ , 15 липня, планують обговорити конкретні технології політичної трансформації постросійського простору, включаючи повну відмову від ядерної зброї. Майданчиком для таких обговорень стане другий Форум Вільних Народів Росії, йдеться у пресрелізі ФСНР .

«Форум Вільних Народів Росії – майданчик для об'єднання нових політичних лідерів, учасників регіональних та національних рухів, громадянських активістів, експертної спільноти та всіх, кому очевидна необхідність рішучої деімперіалізації країни. На Першому Форумі, який відбувся 8 травня у Варшаві, його учасники, що представляють різні народи та регіони Росії, виявили близькість своїх позицій, тепер ми приступаємо до спільної, скоординованої роботи… Ми – прихильники радикальної реконструкції та структурної трансформації Росії на користь її численних народів та регіонів», – йдеться у пресрелізі.

Вказано, що учасники форуму виступають за перехід від авторитарної імперської держави до добровільної угоди вільних, незалежних та демократичних країн, які зможуть забезпечити гідний рівень життя для власних громадян, а також стійкий світ у Євразії. Окрім трансформації постросійського простору та відмови від ядерної зброї, учасники форуму планують обговорити вплив деколонізації та реконструкції постросії на побудову нової архітектури колективної безпеки в Європі, Атлантиці та Азії.

Серед спікерів форуму будуть представники понад 20 народів та регіонів Росії, у тому числі:

Раджана Дугар-де Понте (Бурятія);

Руслан Габбасов (Башкортостан);

Рафіс Кашапов (Татарстан);

Олексій Мананніков (Сибір);

Денні Тепс (Ічкерія);

Олена Михайлова (Великий Новгород);

Юрій Москаленко (Далекий Схід);

Ілля Пономарьов (Новосибірськ);

Геннадій Гудков (Коломна).

Також зазначено, що у форумі візьмуть участь громадські лідери, політичні мислителі та міжнародні експерти країн Європи та Північної Америки: