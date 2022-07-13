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2022-07-13
За добу війська РФ вбили чотирьох мирних жителів у Донецькій області, вісім людей отримали поранення
Окупанти продовжують вбивати цивільних.
© Нацполіція
За минулу добу російські загарбники вбили чотирьох мирних жителів у Донецькій області. Ще вісім людей отримали поранення. Про це
«Росія вбиває цивільних. За 12 липня росіяни вбили 4 мирних жителів Донеччини», - йдеться у повідомленні.
За словами голови ОВА, двоє людей загинули в Авдіївці, один мирний житель — у Бахмуті, один — у Часовому Ярі. Крім того, ще вісім людей отримали поранення.
«Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі», - додав Кириленко.
Анастасія Гурін, ZN.ua