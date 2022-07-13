За добу війська РФ вбили чотирьох мирних жителів у Донецькій області, вісім людей отримали поранення

Окупанти продовжують вбивати цивільних.

За добу війська РФ вбили чотирьох мирних жителів у Донецькій області, вісім людей отримали поранення
© Нацполіція

За минулу добу російські загарбники вбили чотирьох мирних жителів у Донецькій області. Ще вісім людей отримали поранення. Про це повідомив голова ОВА Павло Кириленко.

«Росія вбиває цивільних. За 12 липня росіяни вбили 4 мирних жителів Донеччини», - йдеться у повідомленні.

За словами голови ОВА, двоє людей загинули в Авдіївці, один мирний житель — у Бахмуті, один — у Часовому Ярі. Крім того, ще вісім людей отримали поранення.

«Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі», - додав Кириленко.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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