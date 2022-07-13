Мобілізація жінок: скільки українок отримають повістки та не зможуть виїхати за кордон

Загальна мобілізація в Україні передбачає залучення до армії чоловіків. Проте з 1 жовтня в країні запровадять обов'язковий військовий облік для жінок певних спеціальностей. Стало відомо, скільки українок не зможуть виїхати за кордон.

Виконавчий директор Українського інституту майбутнього Віктор Андрусів зазначив, що жінкам, які стануть на військовий облік, для виїзду з України буде потрібен окремий дозвіл або внесення до спецсистеми. Процедура буде такою самою, як і для військовозобов'язаних чоловіків.

Колишній радник голови Міністерства внутрішніх справ та глави Офісу президента наголосив, що деякі категорії українок не зможуть безперешкодно залишити країну. Але йдеться про малу кількість жінок.

"Ті жінки, які з 1 жовтня будуть на військовому обліку і багато хто з них уже там був, у тих професіях, які були раніше заброньовані, підпадають під загальні правила - вони можуть виїхати тільки відповідно до певного дозволу... Це стосуватиметься невеликої кількості жінок: 2-3 тисячі осіб. Тобто це ніхто суттєво не відчує", - наголосив Андрусів.

Якщо жінка відмовиться стати на облік у період воєнного стану, їй загрожує штраф чи кримінальна відповідальність.

У списку Міністерства оборони України 14 спеціальностей:

Хімічні технології, біологія та інженерія.

Радіотехніка та телекомунікації.

Комп'ютерні науки, інженерія програмного забезпечення, комп'ютерна інженерія, інформаційні системи та технології, кібербезпека, системний аналіз, комп'ютерно-інтегровані технології та автоматизація, мікро- та наносистемна техніка.

Інформаційно-вимірювальна техніка та метрологія.

Науки географії, Землі, астрономії та фізики.

Розробка виробництва та переробка продукції тваринництва, харчові технології.

Технології легкої промисловості, забезпечення військ, озброєння та військової техніки.

Ерготерапія, фізична терапія, психологічна та медична реабілітація, фізична реабілітація, громадське здоров'я, санітарія, промислова фармація та експертиза.

Медицина, фармація, стоматологія, медсестринство, технологія медичної діагностики та лікування.

Біоінженерія, біотехнології та біомедична інженерія.

Ветеринарна гігієна та ветеринарна медицина.

Маркетинг, облік та оподаткування, підприємництво, менеджмент, гроші, економіка, страхування та банківська справа;

Поліграфія та видавництво.

Соціальна робота, психологія та соціальне забезпечення.

Нагадаємо, що в умовах воєнного стану можна не чекати 1 жовтня і вже зараз стати на облік. Наказ Міноборони стосується жінок віком до 60 років, які не мають протипоказань за станом здоров'я.

Деяких співробітників можна забронювати – військовозобов'язаних, які працюють в органах місцевого самоврядування, органах державної влади та інших державних органах, установах, підприємствах та організаціях, яким встановлені мобілізаційні завдання. Якщо вони потрібні для забезпечення роботи зазначених органів, їх не можна приймати на службу у військовому резерві.

Генерал Валерій Залужний, головнокомандувач ЗСУ, заборонив бронювати військовозобов'язаних, які мають військово-облікові спеціальності:

офіцерського складу за групами ВОС;

старшинського, сержантського та рядового складу.

Бронювати працівників можуть керівники установ, підприємств та організацій. Вони подають пропозиції щодо необхідності бронювання військовозобов'язаних. Також потрібно подати супровідний лист. У ньому слід зазначити необхідність надання відстрочки працівникам для виконання завдань із задоволення потреб ЗСУ, інших формувань чи населення за умов військового режиму.

Надана відстрочка від призову анулюється, якщо:

закінчується термін її дії;

завершується виконання чи скасовуються завдання установі, підприємству, організації із задоволення потреб ЗСУ, інших військових формувань чи населення;

ліквідується орган держвлади, установа, підприємство чи організація;

військовозобов'язаного звільняють із органів державної влади, установи, підприємства, організації.

В Україні змінилися правила видачі військового квитка. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський. Раніше його отримували лише військовозобов'язані громадяни, а тепер видаватимуть резервістам та членам інших військових формувань.

Так Верховна Рада закріпила можливість за критичної загрози державі швидко залучити резервістів без мобілізації. Їм нададуть усі гарантії та соціальні пільги, як для мобілізованих.

Тепер у нашій країні також будуть видавати військові квитки під час зарахування до військових навчальних підрозділів вищої освіти та вищих військових навчальних закладів. Раніше в Україні військові квитки видавали районні військові комісаріати, а зараз – центри комплектування та соцпідтримки.

У військових квитках вказуватимуть лише ім'я та прізвище людини. Військовий квиток необхідно здати, якщо військовослужбовець виїжджає за кордон більш як на три місяці. Йому слід віддати документ у територіальний центр комплектування та соцпідтримки та отримати замість нього довідку.

Раніше стало відомо, що ВРУ скасувала збереження місця роботи та зарплати мобілізованих українців.