"Потрібна утилізація армії": в ОП розкрили плани рф з втягування Білорусі у війну

Володимир Путін і Олександр Лукашенко

У кремлі мають намір утилізувати армію Білорусі та усунути від влади Лукашенка.

Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

Так, ймовірно, росія хоче втягнути Білорусь у війну проти України не тільки через дефіцит живої сили.

Олександр Лукашенко

"Потрібно розуміти, що за спробами втягування Білорусі у війну стоїть не лише бажання Москви покрити дефіцит своєї військової здібності.

Росії потрібна утилізація білоруської армії та втрата опори влади режимом Лукашенка. Далі – поглинання РБ та окупація російськими z-Zомбі”, – поділився своєю думкою Подоляк.

Михайло Подоляк

Раніше повідомлялося, що Росія застосувала всі види своєї ракетної зброї, завдаючи ударів по території України.

Як повідомив полковник, спікер Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат під час брифінгу, немає жодної країни у світі, по якій завдавалися б такого роду ударів.

"Ніде у світі такого ще не було, і ми робимо все можливе, щоб відбити ці атаки", - розповів він.

Крім того, противник уже 2,5 місяці не залітає у повітряний простір України.


Юлия Руденко, politeka.net





Интересные новости
Загальна мобілізація: стало відомо, скільки ще українців призвуть найближчим часомЗагальна мобілізація: стало відомо, скільки ще українців призвуть найближчим часом
Росія відзвітувала про втричі більше збитих СУ-25, ніж Україна мала до війниРосія відзвітувала про втричі більше збитих СУ-25, ніж Україна мала до війни
Кулеба на зустрічі G20: «Поставити Росію на місце — глобальний виклик номер один»Кулеба на зустрічі G20: «Поставити Росію на місце — глобальний виклик номер один»
Боррель обговорив із главою МЗС Китаю війну РФ проти УкраїниБоррель обговорив із главою МЗС Китаю війну РФ проти України
Відпустка в Україні: деяких громадян можуть залишити без відпочинку до кінця війниВідпустка в Україні: деяких громадян можуть залишити без відпочинку до кінця війни
Блок рекламы


Похожие новости
Найближчий союзник відмовився допомагати путіну: "Не має наміру втручатися у війну в Україні"Найближчий союзник відмовився допомагати путіну: "Не має наміру втручатися у війну в Україні"
65% українців, які покинули країну через війну, не планують повертатися найближчим часом — опитування ООН65% українців, які покинули країну через війну, не планують повертатися найближчим часом — опитування ООН
Загальна мобілізація: чи можуть взяти на війну обмежено придатних громадянЗагальна мобілізація: чи можуть взяти на війну обмежено придатних громадян
Мінфін США назвав 18 країн, які допомагають Росії та Білорусі обходити санкціїМінфін США назвав 18 країн, які допомагають Росії та Білорусі обходити санкції
Війну Росії в Україні підтримують 57% росіян — дані закритого опитуванняВійну Росії в Україні підтримують 57% росіян — дані закритого опитування
WP: Війну в Україні скоротять 60 установок HIMARSWP: Війну в Україні скоротять 60 установок HIMARS
Кожен третій рубль – на війну: скільки РФ витрачає на агресію проти УкраїниКожен третій рубль – на війну: скільки РФ витрачає на агресію проти України
Похоронки приходять по всій країні: журналісти підрахували втрати РФ та військові витрати на війну в УкраїніПохоронки приходять по всій країні: журналісти підрахували втрати РФ та військові витрати на війну в Україні
У США запропонували дозволити Україні завдавати ударів по військових об'єктах Росії та БілорусіУ США запропонували дозволити Україні завдавати ударів по військових об'єктах Росії та Білорусі
Лукашенку загрожує бунт, у Білорусі офіцери виступили проти війни в Україні: "Буде вигнана зі..."Лукашенку загрожує бунт, у Білорусі офіцери виступили проти війни в Україні: "Буде вигнана зі..."
Последние новости
Подгружаем последние новости