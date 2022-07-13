"Потрібна утилізація армії": в ОП розкрили плани рф з втягування Білорусі у війну

У кремлі мають намір утилізувати армію Білорусі та усунути від влади Лукашенка.

Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

Так, ймовірно, росія хоче втягнути Білорусь у війну проти України не тільки через дефіцит живої сили.

"Потрібно розуміти, що за спробами втягування Білорусі у війну стоїть не лише бажання Москви покрити дефіцит своєї військової здібності.

Росії потрібна утилізація білоруської армії та втрата опори влади режимом Лукашенка. Далі – поглинання РБ та окупація російськими z-Zомбі”, – поділився своєю думкою Подоляк.

Раніше повідомлялося, що Росія застосувала всі види своєї ракетної зброї, завдаючи ударів по території України.

Як повідомив полковник, спікер Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат під час брифінгу, немає жодної країни у світі, по якій завдавалися б такого роду ударів.