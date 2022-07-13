Вибухи пролунали в Запоріжжі після початку переговорів з рф в Туреччині: кадри з місця

У Стамбулі розпочалися переговори за участю делегацій Туреччини, Росії, України та представників ООН щодо розблокування українських портів та вивезення зерна.

Одразу після початку переговорів майже на всій території України оголосили повітряну тривогу.

У Запоріжжі сталося кілька вибухів, про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв у Telegram.

"Зберігайте спокій, перебувайте у укриттях і не поширюйте фото- та відеоматеріали", - написав Куртєв.

В ОВА повідомили, що в Запоріжжі зафіксували два "прильоти" ракет рф.

"Потрапили до одного з підприємств міста. Офіційну інформацію згодом буде уточнено", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що на Харківському напрямку противник утримує угруповання військ зі складу Західного та Східного військових округів. Основні зусилля зосереджені обороні.

«Ворог обстріляв зі ствольної та реактивної артилерії місто Харків та населені пункти Соснівка, Дементіївка, Микільське, Російські та Черкаські Тишки, Розплідник, Слатине, Прудянка, Нове, Іванівка та Залиман», - йшлося у зведенні Генштабу, опублікованому вранці 13.