Politico: Республіканці не хочуть, щоб Трамп запустив свою передвиборчу кампанію

Якщо він зробить це зараз, то зламає всю стратегію республіканців перед проміжними виборами, які пройдуть в листопаді, інформує ZN.ua.

Дональд Трамп натякає на запуск своєї третьої президентської кампанії якраз тоді, коли спеціальна комісія розслідує обставини штурму Капітолія 6 січня і його роль в ньому. І це може стати тією бомбою, яка підірве стратегію Республіканської партії на середньострокових виборах.

Про це пише Politico, додаючи, що республіканці не знають, як знешкодити цю трампівську бомбу. Партійні лідери хочуть, щоб Трамп відклав оголошення про запуск своєї передвиборчої кампанії хоча б до листопада, коли пройдуть проміжні вибори в Конгрес. Так би вони змогли перетворити процес на чистий референдум про президентство Джо Байдена. Республіканці бачать чіткий план, який дозволить їм здобути низку місць в Палаті представників і Сенаті і тим самим взяти під контроль Конгрес. Але колишній президент, який пройшов через два процеси імпічменту і досі фігурує в розслідуванні, може стати на їхньому шляху.

«Політичний ландшафт і середовище сприятливі. І гадаю, це очевидно, що чим менше потрясінь, тим краще», - сказав партійний організатор республіканської меншості в Сенаті Джон Тюн, якого Трамп вимагав звільнити.


Лесь Димань, ZN.ua





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