Politico: Республіканці не хочуть, щоб Трамп запустив свою передвиборчу кампанію

Дональд Трамп натякає на запуск своєї третьої президентської кампанії якраз тоді, коли спеціальна комісія розслідує обставини штурму Капітолія 6 січня і його роль в ньому. І це може стати тією бомбою, яка підірве стратегію Республіканської партії на середньострокових виборах.

Про це пише Politico , додаючи, що республіканці не знають, як знешкодити цю трампівську бомбу. Партійні лідери хочуть, щоб Трамп відклав оголошення про запуск своєї передвиборчої кампанії хоча б до листопада, коли пройдуть проміжні вибори в Конгрес. Так би вони змогли перетворити процес на чистий референдум про президентство Джо Байдена. Республіканці бачать чіткий план, який дозволить їм здобути низку місць в Палаті представників і Сенаті і тим самим взяти під контроль Конгрес. Але колишній президент, який пройшов через два процеси імпічменту і досі фігурує в розслідуванні, може стати на їхньому шляху.

«Політичний ландшафт і середовище сприятливі. І гадаю, це очевидно, що чим менше потрясінь, тим краще», - сказав партійний організатор республіканської меншості в Сенаті Джон Тюн, якого Трамп вимагав звільнити.