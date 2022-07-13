Politico: Республіканці не хочуть, щоб Трамп запустив свою передвиборчу кампанію
Якщо він зробить це зараз, то зламає всю стратегію республіканців перед проміжними виборами, які пройдуть в листопаді, інформує
Дональд Трамп натякає на запуск своєї третьої президентської кампанії якраз тоді, коли спеціальна комісія розслідує обставини штурму Капітолія 6 січня і його роль в ньому. І це може стати тією бомбою, яка підірве стратегію Республіканської партії на середньострокових виборах.
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«Політичний ландшафт і середовище сприятливі. І гадаю, це очевидно, що чим менше потрясінь, тим краще», - сказав партійний організатор республіканської меншості в Сенаті Джон Тюн, якого Трамп вимагав звільнити.