В ОПУ повідомили про майже 30 обстрілів Миколаївщини ворожими РСЗВ. Є загиблі

Станом на ранок 13 липня ворог вдарив по Миколаївщині із РСЗВ 28 разів повідомив заступник голови офісу президента Кирило Тимошенко. За попередніми даними, загинуло п’ятеро мирних мешканців.

«Станом на ранок ворог наніс 28 ударів з РСЗВ по різних населених пунктах. Внаслідок чого була пошкоджена лікарня та житлові будинки. Також був артобстріл по Вітовському району, попередньо загинуло 5 цивільних», – повідомив Тимошенко.