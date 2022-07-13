В ОПУ повідомили про майже 30 обстрілів Миколаївщини ворожими РСЗВ. Є загиблі

Кирило Тимошенко заявив, що стільки разів ворог обстріляв Миколаївську область станом на ранок, інформує ZN.ua.

В ОПУ повідомили про майже 30 обстрілів Миколаївщини ворожими РСЗВ. Є загиблі
© Мер Миколаєва Олександр СєнкевичTelegram

Станом на ранок 13 липня ворог вдарив по Миколаївщині із РСЗВ 28 разів повідомив заступник голови офісу президента Кирило Тимошенко. За попередніми даними, загинуло п’ятеро мирних мешканців.

«Станом на ранок ворог наніс 28 ударів з РСЗВ по різних населених пунктах. Внаслідок чого була пошкоджена лікарня та житлові будинки. Також був артобстріл по Вітовському району, попередньо загинуло 5 цивільних», – повідомив Тимошенко.





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