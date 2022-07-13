Новостей.COM ⇒
2022-07-13
В ОПУ повідомили про майже 30 обстрілів Миколаївщини ворожими РСЗВ. Є загиблі
Кирило Тимошенко заявив, що стільки разів ворог обстріляв Миколаївську область станом на ранок, інформує
© Мер Миколаєва Олександр СєнкевичTelegram
Станом на ранок 13 липня ворог вдарив по Миколаївщині із РСЗВ 28 разів
«Станом на ранок ворог наніс 28 ударів з РСЗВ по різних населених пунктах. Внаслідок чого була пошкоджена лікарня та житлові будинки. Також був артобстріл по Вітовському району, попередньо загинуло 5 цивільних», – повідомив Тимошенко.
Юлія Москаленко, ZN.ua