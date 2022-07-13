У Франції ініціювали дебати щодо війни в Україні та створення парламентського спецкомітету

Глава уряду Елізабет Борн під час засідання також запросила депутатів віддати шану українцям, мужність і рішучість яких важко переоцінити, інформує ZN.ua.

У Франції ініціювали дебати щодо війни в Україні та створення парламентського спецкомітету
Глава уряду Франції Елізабет Борн запропонувала депутатам організувати дебати щодо війни в Україні
© Aron Urb (EU2017EE) / Flickr

Очільниця французького уряду Елізабет Борн запропонувала депутатам організувати дебати щодо війни в Україні та створити спеціальний парламентський комітет з цього питання за участю міністра оборони Себастьєна Лекорню, Начальника штабу оборони Тьєррі Буркхард та глави МЗС Катрін Колонни, яка нещодавно висловилась про прискорену процедуру приєднання України до ЄС. Про ініціативу пише Le Monde.

«Важливо, щоб національне представництво володіло всією інформацією і могло обговорювати цю важливу тему», — зазначила прем’єр, яка відповідала на запитання депутата-соціаліста Бориса Валло під час своєї першої сесії запитань до уряду.

Вторгнення Росії в Україну з 24 лютого, «це конкретні наслідки для наших співгромадян, зокрема через російські заходи у відповідь, а отже, наслідки щодо постачання енергоносіїв і сировини», — нагадала вона.


Оксана Коваль, ZN.ua





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