Іран заперечує продаж безпілотників Росії

Іран стверджує, що не постачатиме безпілотники РФ . Зокрема, міністр закордонних справ Ірану Хосейн-Амір Абдоллахіан заявив, що його країна не збирається постачати Росії озброєння, повідомляє La Repubblica .

Глава МЗС Ірану відреагував на заяву радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана про те, що Тегеран планує надати Росії безпілотники.

Зокрема, глава МЗС зазначив, що його країна уникає будь-яких дій, які ризикують призвести до подальшої ескалації в Україні, включаючи постачання озброєння.

«У нас є оборонні угоди з РФ , але ми не будемо допомагати жодній зі сторін конфлікту», - заявив міністр.