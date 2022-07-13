Іран заперечує продаж безпілотників Росії

Глава МЗС Ірану відреагував на заяву США про те, що Тегеран планує надати РФ безпілотники, інформує ZN.ua.

Іран заперечує продаж безпілотників Росії
© Економічна правда

Іран стверджує, що не постачатиме безпілотники РФ. Зокрема, міністр закордонних справ Ірану Хосейн-Амір Абдоллахіан заявив, що його країна не збирається постачати Росії озброєння, повідомляє La Repubblica.

Глава МЗС Ірану відреагував на заяву радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана про те, що Тегеран планує надати Росії безпілотники.

Зокрема, глава МЗС зазначив, що його країна уникає будь-яких дій, які ризикують призвести до подальшої ескалації в Україні, включаючи постачання озброєння.

«У нас є оборонні угоди з РФ, але ми не будемо допомагати жодній зі сторін конфлікту», - заявив міністр.

За його словами, Іран із самого початку виступав проти війни РФ проти України, але вважає, що «ситуацію слід вирішити шляхом переговорів».


Анастасія Гурін, ZN.ua





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