Іран заперечує продаж безпілотників Росії
Глава МЗС Ірану відреагував на заяву США про те, що Тегеран планує надати РФ безпілотники, інформує
Іран стверджує, що не постачатиме безпілотники РФ. Зокрема, міністр закордонних справ Ірану Хосейн-Амір Абдоллахіан заявив, що його країна не збирається постачати Росії озброєння, повідомляє
Глава МЗС Ірану відреагував на заяву радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана про те, що Тегеран планує надати Росії безпілотники.
Зокрема, глава МЗС зазначив, що його країна уникає будь-яких дій, які ризикують призвести до подальшої ескалації в Україні, включаючи постачання озброєння.
«У нас є оборонні угоди з РФ, але ми не будемо допомагати жодній зі сторін конфлікту», - заявив міністр.
За його словами, Іран із самого початку виступав проти війни РФ проти України, але вважає, що «ситуацію слід вирішити шляхом переговорів».