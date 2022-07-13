Ніч на Дніпропетровщині: в ОВА розповіли про нічні обстріли

Ворог обстріляв Нікопольський район.

Ніч на Дніпропетровщині: в ОВА розповіли про нічні обстріли
© Википедия

Російські окупанти двічі за ніч обстріляли з РСЗВ Нікопольський район Дніпропетровщини, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко. Крім безпосередньо Нікополя під обстріл потрапили ще дві громади – Червоногригорівська та Мирівська.

«У Червоногригорівській зачепило лінію електропередач - частково без світла сама Червоногригорівка та два села - це приблизно 6 000 абонентів. Зараз на місці працюють аварійні бригади електриків. У Мирівській - пошкоджений заклад соціальної інфраструктури», – зазначив Резніченко.

За попередніми даними, на щастя, у результаті обстрілів ніхто не постраждав.

Після півночі наші захисники збили в Нікопольському районі ще один ворожий безпілотник. Таким чином, як зазначив Резніченко, за ніч українські військові збили в регіоні два російських БПЛА, інформує ZN.ua.

«В інших районах області на цю хвилину спокійно», – додав Резніченко.





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