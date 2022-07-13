Загальна мобілізація: чи можуть взяти на війну обмежено придатних громадян

В Україні продовжується загальна мобілізація, пов'язана з військовою агресією Росії проти нашої країни. Правила призову та критерії відбору громадян для служби в армії під час війни відрізняються від тих, що існують у мирний час. Чоловіки, які визнані обмежено придатними до військової служби у мирний час, можуть бути мобілізовані для служби армії під час війни.

Загальна мобілізація: стало відомо, чи підуть на війну обмежено придатні громадяни

Про те, кого вважають обмежено придатним до військової служби, і чи можуть таких людей забрати на війну, розповіли ICTV.

Рішення про придатність призовника до військової служби приймає лише медична комісія. Саме лікарі на підставі обстеження призовника роблять висновок про стан його здоров'я та визначають, чи може він служити в армії.

На підставі висновків медичної комісії виноситься одна з постанов щодо придатності до військової служби:

  • придатний до військової служби;
  • тимчасово непридатний до військової служби. У цьому випадку має бути зазначено дату повторного медичного огляду;
  • обмежено придатний до військової служби.

Що означає обмежена придатність до служби?

Є досить довгий список захворювань, за якого у мирний час громадяни, визнані обмежено придатними, не служать в армії. Однак у воєнний час цей список не є табу для служби в армії. Він лише означає, що така людина не може служити у певних родах військ, що вимагають високої фізичної витривалості та відмінного здоров'я.

Загальна мобілізація: стало відомо, чи підуть на війну обмежено придатні громадяни
Тобто, висновок про обмежену придатність не є повною не перешкодою до мобілізації, а лише звужує межі застосування такої людини на військовій службі.

Як правило, таких людей не відправляють на передову, однак вони можуть нести службу у частинах забезпечення фронту, військових комісаріатах та установах, у навчальних закладах з підготовки військових.

Хто вирішує, де може служити людина, визнана обмежено придатною?

Висновок про обмежену придатність робить медична комісія, і лише вона. Вона ж дає висновок, де не може служити така людина. А далі на підставі цього висновку військове командування вирішує, куди направити служити її у воєнний час.

Звичайно, враховують не лише висновки медичної комісії, а й вік людини, її військову спеціальність, якщо у неї така була, її місце роботи та інші фактори.

Нагадаємо, медогляд призовників включає список аналізів, які має здати призовник, а також список медичних фахівців, які мають його оглянути. Рішення медичної комісії можна оскаржити.


Марченко Любов, Тудей





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